زن فلسطینی برای نخستین بار به تیم داوری فیفا دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، «هبه سعدیه» داور زن فلسطینی از سوی فیفا برای حضور در تیم داوری مسابقات جام جهانی فوتبال زنان، که قرار است در استرالیا و نیوزیلند برگزار شود، دعوت شد.

رقابت های جام جهانی فوتبال زنان قرار است در ماه جولای و آگوست ۲۰۲۳ به میزبانی دو کشور از قاره اقیانوسیه برگزار شود.

این برای نخستین بار است که یک داور از فلسطین در بین تیم داوری فیفا برای رقابت های جام جهانی انتخاب می شود و در گذشته حتی داوران مرد فلسطینی نیز به چنین موفقیتی دست نیافته بودند.

گفتنی است جام جهانی فوتبال زنان برای نخستین بار در سال ۲۰۲۳ در دو کشور استرالیا و نیوزیلند و با حضور ۳۲ کشور (به جای ۲۴ کشور در دور گذشته مشارکت داشتند) برگزار می شود.