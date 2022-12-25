آماده سازی مستند «دیدار یار» در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ویژه با بیان اینکه این مستند تک قسمتی به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تهیه و تولید می‌شود؛ اظهار کرد: «دیدار یار» روایتی از دیدارهای سردار شهید سلیمانی با خانواده شهدای عملیات رمضان و حضور در نخستین یادواره شهدای عملیات رمضان در سال ۱۳۹۷ است.

وی با تأکید بر اینکه در این مستند، ترکیبی از تصاویر بکر آرشیوی استفاده شده است؛ افزود: گفت‌وگو با خانواده شهدا و همرزمان سردار سلیمانی در عملیات رمضان و همچنین حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در منزل شهیدان حاجی بابایی و دیدار با حاج جلال حاجی بابایی رزمنده، جانباز دفاع مقدس و پدر شهیدان از بخش‌های تماشایی این برنامه است که در کنار لحظاتی کوتاه از دیدارهای سردار سلیمانی با خانواده‌های شهدا در این مستند به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: مستند «دیدار یار» به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از شبکه همدان و شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: مستند «دیدار یار» عنوان برنامه‌ای از مؤسسه فرهنگی هنری آفتاب هنر الوند به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید به خوش است که در آستانه سومین سالگرد سردار دل‌ها از قاب شبکه‌های سراسری و استانی همدان تماشایی می‌شود.