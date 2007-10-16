بازپژوهی آیات فقهی قرآن

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : قرآن مائده جاوید و ماندگار الهی است که از عرش تا فرش گسترده و در کرانه گیتی رستاخیز هدایت و تربیت انسانها و نشان دادن راه بهتر زیستن در این جهان بهتر ماندن در جهانی دیگر را بر عهده دارد.

ترسیم نظام سزاوار فکری آدمیان در تفسیر هستی در تمام ابعادش که از آن به عقاید یاد می شود معطر ساختن سرزمین جان انسانها به عطر ارزشها و سجایای والای انسانی است که گزاره های اخلاقی قرآن ناظر به آن است و تنظیم و مرامنامه زندگی فردی و اجتماعی منطبق با فطرت و نیاز انسانها اساسی ترین برنامه ها و پیامهای این کتاب آسمانی است و قرآن پیشگامی و تفوق خود بر کاروان پرشتاب دانش و تمدن بشری را در تمام این عرصه ها حفظ کرده و همواره حفظ خواهد کرد.

گزاره های فقهی قرآن که اصطلاحا به آن آیات الاحکام گفته می شود مقبول ترین و معقول ترین نظام فقهی و حقوقی قابل تصور را به تصویر کشیده است، چنان که بسیاری از نظامهای حقوقی رایج دنیا نمی توانند تاثر و برگرفتگی بخشی از آموزه های خود را از کتاب آسمانی مسلمانان انکار کنند.

قرآن به عنوان مهمترین منبع علوم و معارف اسلامی است که عقاید، اخلاق، تاریخ و دیگر معارف را در خود جای داده است و از این رهگذر به عنوان اصلی ترین و اصیل ترین مصدر تشریع اسلامی، در خلال آیات خود کلیاتی از فقه اسلامی را نیز بیان می کند و بخشهایی از احکام عبادی، اجتماعی، قضایی و حقوقی را ارائه کرده است. برای آنان که می خواهند مطالعات جامعی درباره قرآن داشته باشند به ویژه دانشجویان رشته علوم قرآنی و تفسیر قرآن بررسی این بخش از معارف قرآن ضروری است چون کارشناسی قرآن باید به نحوه تشریع احکام و نیز کمیت و کیفیت آن در قرآن آگاه باشد. از این رو کتاب حاضر برای تدریس در دانشکده های علوم قرآنی کشور تالیف شده است.

این کتاب در شانزده درس تدوین شده که عناوین برخی از دروس عبارتند از : مفهوم شناسی، تاریخ و منایع؛ قرآن و بیان احکام؛ طهارت؛ نماز؛ صوم؛ اعتکاف؛ حج؛ امر به معروف و نهی از منکر.