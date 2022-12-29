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۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

با حضور مشاور فرمانده کل سپاه؛

مراسم محوری ۹ دی در مهدی‌شهر برگزار می‌شود

مراسم محوری ۹ دی در مهدی‌شهر برگزار می‌شود

مهدی‌شهر- دبیر ستاد گرامیداشت ۹ دی مهدی‌شهر از برگزاری مراسم محوری در این شهرستان ویژه نهم دی ماه با حضور مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

حمیدرضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اجتماع بزرگ علمداران بصیرت با حضور سردار نائینی مشاور فرمانده کل سپاه در شهرستان مهدی‌شهر خبر داد و بیان کرد: تجمع بزرگ نهم دی‌ماه گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این تجمع روز جمعه ۹ دی‌ماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی علی‌محمد نائینی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد گرامیداشت ۹ دی مهدی‌شهر با بیان اینکه شعر خوانی شاعر آئینی استان و اجرای گروه سرود در محل مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) از دیگر محورهای برگزاری این مراسم است، گفت: تبیین بصیرت و هوشیاری ملت ایران در زمره محورهای دیگر این مراسم خواهد بود که قرار است با حضور مردم شهید پرور شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 5667873

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