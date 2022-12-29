حمیدرضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اجتماع بزرگ علمداران بصیرت با حضور سردار نائینی مشاور فرمانده کل سپاه در شهرستان مهدی‌شهر خبر داد و بیان کرد: تجمع بزرگ نهم دی‌ماه گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این تجمع روز جمعه ۹ دی‌ماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی علی‌محمد نائینی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد گرامیداشت ۹ دی مهدی‌شهر با بیان اینکه شعر خوانی شاعر آئینی استان و اجرای گروه سرود در محل مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) از دیگر محورهای برگزاری این مراسم است، گفت: تبیین بصیرت و هوشیاری ملت ایران در زمره محورهای دیگر این مراسم خواهد بود که قرار است با حضور مردم شهید پرور شهرستان برگزار شود.