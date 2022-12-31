شناسایی ۳۰۵ بازمانده از تحصیل در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر بابیان این‌که زمین چمن مصنوعی در مدرسه اصلانی ۲ و چلب‌وردی از طریق خیرین احداث می‌شود، گفت: طی قرارداد انعقاد شده اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی و خیرین، ۲ زمین چمن مصنوعی در مدارس مناطق حاشیه‌ای شهر اهر احداث خواهد شد.

غنی‌زاده از آسفالت‌ریزی نزدیک به ۱۸ هزار مترمربعی محوطه مدارس شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: ابتدا سهمیه آسفالت‌ریزی محوطه مدارس اهر نزدیک به ۸ هزار مترمربع بود که با پیگیری‌های مسئولان شهرستانی، سهمیه آسفالت‌ریزی ۱۰ هزار مترمربعی محوطه مدارس اهر افزایش یافت.

فرماندار اهر با اشاره به سوءاستفاده دشمنان از جوانان دهه هشتادی در اغتشاشات اخیر گفت: اینکه می‌گوئیم جوانان دهه‌ی هشتادی احساساتی پاک دارند و چون دشمنان ایران در تجزیه کشور متحمل شکست‌های پی‌درپی شده، در اغتشاشات اخیر از احساسات پاک جوانان دهه هشتادی سوءاستفاده کردند.

غنی‌زاده با گلایه از تخریب محوطه برخی مدارس شهری و روستایی شهرستان اهر بیان کرد: محوطه برخی مدارس شهری و روستایی به هیچ عنوان در شأن دانش‌آموزان اهری نیست، در بازدید از مدارس عملاً تبعیض‌هایی که قبلاً صورت گرفته را به وضوح می‌بینم چون برخی مدارس دولتی به فلان مدیر وابسته بودند از خدمات بهره‌مند شده‌اند و برخی هم با هزاران کمبود امکانات تحصیلی و محوطه‌سازی مواجه هستند.

وی ادامه داد: توزیع آسفالت محوطه مدارس اگر عادلانه صورت نگیرد، مانع تبعیض در آسفالت‌ریزی محوطه مدارس خواهیم شد چراکه معتقدیم باید در مرحله نخست مدارس محروم و فاقد محوطه‌سازی از آسفالت‌ریزی بهره‌مند شوند.

فرماندار اهر با تأکید بر این‌که تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها چه در حوزه آموزشی و چه در حوزه‌های مختلف، عامل نارضایتی مردم می‌شود، اظهار کرد: بنده به شدت مخالف تبعیض و ناعدالتی هستم. به عنوان مثال تبعیض در حل مشکلات مدارس نمونه‌ای از عوامل نارضایتی است.

غنی‌زاده همچنین از تبدیل ۸ مدرسه کانکسی روستایی به ساختمان خبر داد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۱ مدرسه کانکسی با دانش‌آموزان کمتر از ۱۰ نفر در روستاهای شهرستان اهر وجود دارد، از این‌رو آموزش و پرورش برای تبدیل مدارس کانکسی به ساختمان جهت بهره‌برداری چندمنظوره برنامه‌ریزی کند.