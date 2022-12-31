به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با حضور پژوهشگران، استادان و مسئولان، از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۲ دی، در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران (تالار قلم) واقع در ساختمان کتابخانه ملّی ایران برگزار می‌شود.

در این آئین پژوهشگران برتر در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی در قالب کتاب، طرح‌های پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری معرفی می‌شوند.

در این دوره از جشنواره ۹۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد بیشترین آثار به ترتیب در حوزه کتاب با ۴۰ عنوان و ۳۸ عنوان پایان نامه است. از مجموع پایان نامه‌های دریافتی، تعداد ۱۸ عنوان در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۰ عنوان در مقطع دکتری بوده است.

همچنین در بخش طرح‌های پژوهشی ۱۰ طرح و در حوزه ایده‌های برتر ۹ ایده مورد ارزیابی قرار گرفت.