به گزارش خبرگزاری مهر، برای برخی از دانش‌آموزان، گاهی مسیر مدرسه بخشی از چالش دسترسی به آموزش محسوب می‌شود. این مسئله در مناطق روستایی و عشایری، به‌دلیل پراکندگی روستاها و فاصله میان محل زندگی و مدرسه، پررنگ‌تر است.

براساس گزارش روابط عمومی اسنپ، در سال تحصیلی جاری، اسنپ با مشارکت موسسه مهرگیتی و پلتفرم روستاتیش هزینه سرویس مدرسه برای ۵۴ دختر دانش‌آموز در منطقه عشایری شمال خوزستان را تامین می‌کند. این دانش‌آموزان متوسطه دوم از ۷ روستای مختلف خود را به تنها مدرسه این منطقه می‌رسانند و چالش رفت‌وآمد از خانه به مدرسه یکی از موانع پیش روی آن‌ها برای ادامه تحصیل است. اسنپ قصد دارد هزینه سرویس مدرسه این دانش‌آموزان را برای یک سال تحصیلی تامین کند. این اقدام با هدف کاهش بخشی از محدودیت‌ها و فراهم کردن امکان تردد منظم دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود تا فاصله جغرافیایی و هزینه رفت‌وآمد، مانعی برای ادامه تحصیل این دختران نباشد.

ابزارهایی برای ادامه یادگیری در همه شرایط

به منظور تسهیل دسترسی دانش‌آموزان عشایر خوزستان به محتوای آموزشی آفلاین و آنلاین، اسنپ ۵۴ دستگاه تبلت نیز برای این دانش‌آموزان تامین می‌کند. محتوای آفلاین و خودآموز توسط تیم کارشناسی پلتفرم روستاتیش در تبلت‌های اهدایی ذخیره شده و در دسترس دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز به محتواهای آموزشی تکمیلی، از آن استفاده کنند. در این طرح روستاتیش شناسایی و معرفی مناطق نیازمند حمایت را بر عهده داشته و همچنین بر روند اجرای طرح نظارت و در صورت نیاز، در این مسیر تسهیلگری می‌کند. مهرگیتی هم به عنوان یک موسسه نیکوکاری، تحویل تبلت‌ها، هماهنگی برای تامین سرویس رفت‌وبرگشت ثابت و واریز مبلغ تامین شده از سوی اسنپ به رانندگان سرویس مدارس را بر عهده دارد.

آشنایی با موسسه‌ی مهرگیتی و پلتفرم روستاتیش

مهرگیتی، موسسه‌ای غیردولتی و نیکوکاری است که در حوزه احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و فرهنگی به‌خصوص احداث مدرسه در مناطق کم‌برخوردار فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از ۶۲۰ مدرسه ساخته و تعدادی از آن‌ها در حال ساخت هستند. مهرگیتی از ابتدای کار خود در ۱۳۸۴ علاوه بر احداث مدارس، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ارسال کتاب به مدارس مناطق کم‌برخوردار را آغاز و تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب به این مناطق ارسال کرده است. اسنپ پیش از این نیز در طرح تجهیز کتابخانه‌های مدارس در مناطق کم‌برخوردار با این موسسه مشارکت کرده بود. حمایت تحصیلی، تجهیز مدارس و هنرستان‌ها، آموزش معلمان و مشاوره کنکور در مناطق کم‌برخوردار از دیگر برنامه‌های مهرگیتی است.

روستاتیش دیگر همکار اسنپ در طرح مشق مهر است که در حوزه آموزش و توانمندسازی دختران و زنان در مناطق روستایی فعالیت می‌کند. این پلتفرم کارآفرینی اجتماعی، با هدف توسعه پایدار روستاها و حمایت از هنرهای بومی، محصولات بومی و دست‌ساز زنان روستایی را معرفی و عرضه می‌کند.