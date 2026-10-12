به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، روح‌الله قاسمیان، رئیس اداره کل روابط عمومی این بانک با اشاره به نزدیک شدن به روز قرعه‌کشی، به تشریح دستاوردهای این دوره پرداخت و اظهار داشت: استقبال بی‌نظیر هموطنان از این پویش، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به بانک مسکن است. بر همین اساس، در این دوره، شاهد رشد خیره‌کننده ۷۸ درصدی در مانده منابع قرض‌الحسنه بوده‌ایم و این رقم به بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

فرصت برابر برای همه؛ از شروط حضور تا نحوه امتیازگیری

قاسمیان با اشاره به اینکه دوره سپرده‌گذاری برای این مرحله از اول مردادماه ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ بود، افزود: تمامی سپرده‌گذارانی که با حفظ حداقل موجودی یک میلیون ریال در بازه زمانی تعیین‌شده، شرط ۹۰ روز تداوم موجودی را البته به شرط حفظ موجودی حساب در روز قرعه‌کشی رعایت کرده‌اند، در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شد، نظام امتیازبندی به گونه‌ای طراحی شده که به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان موجودی در هر روز، یک امتیاز برای صاحب حساب لحاظ می‌شود تا به صورت عادلانه شانس برنده شدن سپرده گذاران افزایش یابد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در ادامه از جزئیات جوایز این دوره گفت: در این مرحله، ۴۰۷ هزار و ۷۲۶ فقره جایزه نقدی و غیرنقدی با مجموع ارزش ۴۹۱۰ میلیارد ریال برای برندگان خوش‌شانس در نظر گرفته شده است.

بانک مسکن حامی خانواده و محیط زیست

وی با تشریح تنوع جوایز، خاطرنشان کرد: این جایزه‌ها با رویکرد حمایت از خانواده‌ها و محیط‌زیست طراحی شده که شامل ۶۰۰ کمک‌هزینه ۲.۵ میلیارد ریالی برای خرید یا نوسازی واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک‌هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی برای خرید وسایل نقلیه دوستدار محیط‌زیست (موتورسیکلت برقی و دوچرخه)، ۳۰۰ کمک‌هزینه ۲۰۰ میلیون ریالی خرید لوازم خانگی ایرانی و بن خرید صنایع‌دستی، و همچنین ۱۲ هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی به همراه صدها هزار جایزه نقدی دیگر است که در انتظار برندگان است.

قاسمیان در پایان تصریح کرد: بانک مسکن با برگزاری این رویداد، ضمن قدردانی از سپرده‌گذاران، متعهد به استفاده از این منابع در مسیر رفع نیازهای ضروری مردم و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه است و امیدواریم این قرعه‌کشی، آغازگر اتفاقات خوب برای مشتریان عزیزمان باشد.

شایان ذکر است نتایج نهایی این قرعه‌کشی پس از برگزاری مراسم رسمی، از طریق وب‌سایت رسمی بانک مسکن به اطلاع عموم خواهد رسید.