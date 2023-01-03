زلنسکی: مسکو روی فرسودگی پدافند هوایی اوکراین حساب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با اشاره به افزایش حملات هوایی روسیه، ادعاها درباره ارسال پهپاد از تهران به مسکو و استفاده از این پهپادها برای حمله به کی‌یف را تکرار کرد و مدعی شد که روسیه با اینکار قصد دارد اوکراین را «تحلیل» ببرد.

زلنسکی با اشاره به اینکه اوکراین پیش از این اطلاعاتی مبنی بر برنامه روسیه برای افزایش حملات هوایی دریافت کرده بود، مدعی شد: اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد با استفاده از پهپادهای «شاهد»، حملات بلندمدتی را ترتیب دهد.

ایران هرگونه تامین پهپاد برای روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را قویاً تکذیب و تنها در ماه نوامبر اعلام کرد که پیش از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، «تعداد محدودی» پهپاد به مسکو داده است.

وی افزود: مسکو احتمالاً روی فرسودگی و از پا افتادن ما، مردم ما و پدافند هوایی ما حساب باز کرده است.

زلنسکی با «تروریست» خواندن روسیه گفت: اوکراین باید اقدام کرده و هرچه در توان دارد، به‌کار گیرد و تروریست‌ها را از رسیدن به هدفشان ناکام بگذارد، همانطور که دیگر اهدافشان محقق نشده است.

زلنسکی افزود: تنها دو روز از سال نو گذشته و در همین دو روز هم تعداد پهپادهای سرنگون‌شده بر فراز اوکراین بیش از ۸۰ فروند بوده و این رقم در آینده نزدیک ممکن است بیشتر شود.

پهپادهای پرتابی روسیه بامداد دوشنبه زیرساخت‌های حیاتی کی‌یف و نواحی اطراف آن را بمباران کردند. مسکو پیش از این و شب قبل و در آغازین ساعات روز سال نو میلادی، با حملات موشکی و پهپادی پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور را هدف قرار دادند که در جریان این حملات دست کم پنج نفر کشته و چندین تن زخمی شدند.

مقامات نظامی اوکراین دیروز مدعی شدند که در سومین شب متوالی حمله روسیه به اهداف غیرنظامی در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین، تمام ۳۹ پهپاد روسیه را سرنگون کرده‌اند.