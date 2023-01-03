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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

زلنسکی: مسکو روی فرسودگی پدافند هوایی اوکراین حساب کرده است

زلنسکی: مسکو روی فرسودگی پدافند هوایی اوکراین حساب کرده است

رئیس جمهور اوکراین با تکرار ادعاها درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی، مدعی شد که مسکو با این حملات و بمباران هوایی قصد دارد کی‌یف را مجبور به «تسلیم شدن» کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با اشاره به افزایش حملات هوایی روسیه، ادعاها درباره ارسال پهپاد از تهران به مسکو و استفاده از این پهپادها برای حمله به کی‌یف را تکرار کرد و مدعی شد که روسیه با اینکار قصد دارد اوکراین را «تحلیل» ببرد.

زلنسکی با اشاره به اینکه اوکراین پیش از این اطلاعاتی مبنی بر برنامه روسیه برای افزایش حملات هوایی دریافت کرده بود، مدعی شد: اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد با استفاده از پهپادهای «شاهد»، حملات بلندمدتی را ترتیب دهد.

ایران هرگونه تامین پهپاد برای روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را قویاً تکذیب و تنها در ماه نوامبر اعلام کرد که پیش از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، «تعداد محدودی» پهپاد به مسکو داده است.

وی افزود: مسکو احتمالاً روی فرسودگی و از پا افتادن ما، مردم ما و پدافند هوایی ما حساب باز کرده است.

زلنسکی با «تروریست» خواندن روسیه گفت: اوکراین باید اقدام کرده و هرچه در توان دارد، به‌کار گیرد و تروریست‌ها را از رسیدن به هدفشان ناکام بگذارد، همانطور که دیگر اهدافشان محقق نشده است.

زلنسکی افزود: تنها دو روز از سال نو گذشته و در همین دو روز هم تعداد پهپادهای سرنگون‌شده بر فراز اوکراین بیش از ۸۰ فروند بوده و این رقم در آینده نزدیک ممکن است بیشتر شود.

پهپادهای پرتابی روسیه بامداد دوشنبه زیرساخت‌های حیاتی کی‌یف و نواحی اطراف آن را بمباران کردند. مسکو پیش از این و شب قبل و در آغازین ساعات روز سال نو میلادی، با حملات موشکی و پهپادی پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور را هدف قرار دادند که در جریان این حملات دست کم پنج نفر کشته و چندین تن زخمی شدند.

مقامات نظامی اوکراین دیروز مدعی شدند که در سومین شب متوالی حمله روسیه به اهداف غیرنظامی در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین، تمام ۳۹ پهپاد روسیه را سرنگون کرده‌اند.

کد مطلب 5672322

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      26 19
      پاسخ
      پوتین یک ورشکسته ی به تمام عیار خواهد شد ، زیاد طول نخواهد کشید . دنیای جدید دیگر جای دیکتاتورها نخواهد بود .
      • علیرضا IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
        7 5
        پوتین از سر غیرت و حمایت از روس زبانان شرق اوکراین که تحت ستم زلنسکی دلقک و نازی های اوکراین بودند و نیز جلوگیری از پیوستن اوکراین به پیمان شوم ناتو این جنگ را شروع کرده و این کار دیکتاتوری نیست و پوتین ورشکسته هم نشده ، این دولت اوکراین است که کاسه گدایی بدست گرفته و از غربی ها اخاذی می‌کند.
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      17 8
      پاسخ
      ولی روی اراده قوی مردم اوکراین حساب نکرده اوکراین پیروز است روسیه نابود است
      • علی IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
        6 4
        مردم اوکراین تحت ظلم واقع شدند آنها اسیر خواسته های نئونازی ها هستند که مشتاق به پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا بوده و دشمن روسیه هستند و تاوان این دشمنی را مردم اوکراین می‌پردازند و در این میان جو بایدن کثیف خونخوار لذت می‌برد. لعنت بر آمریکا و غرب حیله گر
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      4 4
      پاسخ
      احتمالا نا امیدی اومده سراغ زلنسکی که غیر مستقیم میگه فرسوده و از پا افتادیم و از پدافند ضعیف صحبت میکنه
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      5 5
      پاسخ
      انشاالله هر چه زودتر شاهد نابودی زلنسکی و دولت صهیونیست و مسبب همه این اتفاقات بد مردم اکراین و روسیه باشیم
    • US ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      6 2
      پاسخ
      اینکه ایالات متحده آمریکا بدون مجوز و دلیل به هر کشوری حمله میکند و خیلی از انسان های بیگناه را میکشد و از سلاح های هسته ای استفاده میکند و تمام جامعه جهانی سکوت میکند و کسی بر علیه آن هیچ اقدامی نمیکند .باعث تأسف است که ما اسیر دستگاه تبلیغاتی آمریکا و اقمارش شده ایم .حالا که روسیه کار مشابهی کرده
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      زیلنسکی رو آمریکایی ها روی کار آوردند و مثل یک فرمانده جنگ است و باید دستورات آمریکا را اجرا کند بیچاره گاهی فکر میکند رئیس جمهور است و حرفی میزند
    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      1 1
      پاسخ
      این ...مردم کشورش را به خاطر یک آرزو نابود و آواره کرد قرار بود فقط به تعهد عدم پیوستن به ناتو پایدار باشد.با این لجبازی اینهمه کشته و آواره بوجود آورد. خودش هم می‌دونه پهباد ها ایرانی نیستند ولی میخواد بهای تجهیزات تسلیحاتی را با این تهمتها تامین کند

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