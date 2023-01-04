گفتگوی مهر با بازیکن سابق تیم ملی فوتسال/ درباره من دروغ گفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل پور بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ایران این فصل موفق شد با تیم شنژن به عنوان قهرمانی در لیگ فوتسال چین برسد. اسماعیل پور که چهارمین سال حضورش در لیگ چین را سپری کرده است، بعد از تمدید قراردادش برای یک فصل دیگر، این روزها در ایران به سر می‌برد.

این لژیونر ایران که عنوان بهترین بازیکن لیگ چین را هم از آن خود کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط و کیفیت فوتسال در چین، تاکید کرد که اصلی ترین انگیزه اش برای حضور در این کشور مسائل مالی است چرا که بازیکنان فوتسال در ایران «رایگان» بازی می‌کنند.

اسماعیل پور همچنین اتفاقاتی که منجر به کنار رفتنش از تیم ملی فوتسال در زمان سرمربیگری وحید شمسایی در سال جاری شد را مرور کرد و گفت که واقعیت‌ها از سوی شمسایی «برعکس» منعکس شده است.

مشروح گفتگوی اسماعیل پور در ادامه می‌آید:

* خبرگزاری مهر - امسال با تیم شنژن قهرمان لیگ چین شدید و ظاهراً شرایط خوبی داشتید اما چرا خبر چندانی از شما منتشر نمی‌شد؟

- احمد اسماعیل پور: من مثل بعضی از دوستان نیستم که اگر اتفاقی افتاد بخواهم آن را در بوق و کرنا کنم. همیشه همینطور بوده‌ام. امسال، سال بدی برای من نبود. مدتی مصدوم شدم و با آسیب دیدگی بازی کردم اما اواخر لیگ برایم خوب شد و با عنوان قهرمانی تیم شنژن به پایان رسید. من هم جایزه بهترین بازیکن لیگ چین را مثل سال گذشته گرفتم.

* لیگ چین به صورت رفت و برگشت برگزار شد یا محدودیت‌های کرونایی داشت؟

- لیگ چین ۱۲ تیم دارد و مسابقات به خاطر کرونا به صورت متمرکز و حالت تورنمنت برگزار می‌شد. ظاهراً تصمیم گرفته شده است که سال بعد بدون اعمال محدودیت‌های کرونا مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار بشود.

* این فصل چند گل برای شنژن به ثمر رساندید؟

- فکر می‌کنم این فصل حدود ۲۵ گل به ثمر رساندم و البته چند مسابقه را به دلیل آسیب دیدگی از دست دادم. در کل ۲۱ بازی پیروز شدیم و تنها یک باخت داشتیم.

اسماعیل پور (سمت چپ) بعد از قهرمانی با تیم شنژن

* چند بازیکن ایرانی در لیگ چین بازی می‌کردند؟

- مراد ناظری با من در تیم شنژن بود. فرزین مهری در یک تیم دیگر بود که با ۳۷ گل عنوان آقای گلی را به دست آورد. در تورنمنت آخر هم نفراتی مثل محمد زارعی و مسعود فلاحی به تیم‌های چینی اضافه شدند. فکر می‌کنم از سالهای بعد تعداد بازیکنان خارجی در لیگ چین بیشتر هم بشود.

* اگر بخواهید لیگ چین را با چند لیگ فعال در آسیا مثل ایران و اندونزی مقایسه کنید، چه نکاتی قابل ذکر است؟

- لیگ فوتسال چین را نمی‌شود با ایران و ژاپن مقایسه کرد اما به شخصه فکر می‌کنم شرایط این لیگ حداقل از نظر مالی از کشور اندونزی بهتر باشد. از نظر فنی هم شاید بتوان گفت لیگ چین می‌تواند مساوی با لیگ اندونزی باشد. البته در اندونزی بیشتر به فوتسال اهمیت می‌دهند ولی چین در ورزش‌های انفرادی قوی‌تر است و فوتسال برای آنها در اولویت قرار ندارد.

* چهارمین فصل را در کشور چین پشت سر گذاشتید و یک فصل دیگر هم تمدید کردید. چه چیزی شما را ترغیب می‌کند که در این کشور که به قول خودتان فوتسال برایش در اولویت نیست، بازی کنید؟

- چیزی به جز مسائل مالی من را برای ماندن در چین ترغیب نمی‌کند. در ایران آنطور که باید و شاید به فوتسال توجه نمی‌کنند. به عنوان مثال با این وضعیت تورم چیزی به دستمزد فوتسالی‌ها در مقایسه با فوتبال اضافه نشده است. انگار بازیکنان در ایران رایگان بازی می‌کنند و برای همین ترجیح دادم در چین بمانم. اول فصل می‌خواستم به ایران برگردم اما دیدم شرایط مالی در چین بهتر است.

* از نظر فنی و امکانات چطور؟ لیگ چین راضی کننده است؟

- تیم ما در کنار ۴ یا ۵ باشگاه دیگر شرایط مالی بهتری دارد. می‌توانم ادعا کنم شرایط تیم شنژن هم از نظر مالی و هم از نظر امکانات از شرایط بهترین تیم‌های ایران هم بهتر است. مربیان ما هم اسپانیایی هستند و همینطور یک تیم دیگر مربی سابق تیم اینترمووی استار اسپانیا را آورده است. شخصاً چیزهای زیادی در لیگ چین از نظر فنی یاد گرفته‌ام که مطمئناً در آینده به کارم می‌آید.

* گفته می‌شد محدودیت‌ها و قرنطینه‌های چین به خاطر کرونا شدید و سختگیرانه بوده است. آیا شرایط همینطور خواهد بود؟

- چین در سه سال گذشته در قرنطینه بود و حتی برای رفتن به مراکز خرید هم باید تست انجام می‌دادیم. از یک هفته قبل از بازگشت من به ایران، چین تمام محدودیت‌های کرونایی را آزاد کرد. کرونا در این کشور تا حدودی ضعیف شده است و فعلاً از هیچ محدودیتی خبری نیست.

* حتی در مقطعی اعتراضات و تظاهراتی نسبت به سخت گیری ها شکل گرفت. از نزدیک با این اعتراضات برخورد داشتید؟

- من تظاهراتی ندیدم اما این اتفاق در بعضی از شهرها رخ داد. بعضی از مناطق ۱۲۰ روز قرنطینه بود که مردم معترض شدند اما همانطور که گفتم الان دیگر خبری از قرنطینه نیست.

اسماعیل پور در جام جهانی لیتوانی

* از بحث باشگاهی بگذریم. شما زمانی یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی بودید. الان بحث این است که تیم ملی باید جوانگرایی کند تا در جام جهانی بعدی به مشکل نخورد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ فکر می‌کنید برای صعود به جام جهانی هم دچار مشکل بشویم؟

- تیم ملی برای صعود به جام جهانی مشکلی ندارد چون در آسیا می‌توانیم به راحتی این سهمیه را بگیریم اما ما دنبال جایگاه جهانی هستیم. با این شرایط فعلی اگر تیم ملی به جام جهانی برود ممکن است به مشکل بخورد. درباره بازیکن و جوانگرایی هم من نمی‌توانم صحبت کنم. وقتی من را به تیم ملی دعوت کردند – زمان وحید شمسایی-خودم تصمیم نداشتم بازی کنم. اتفاقاتی رخ داد که نمی‌خواهم بگویم چه شد. بعدها گفتم من را با آن شیوه کنار گذاشتند در حالی که تصمیم خودم خداحافظی از تیم ملی بود.

* می‌شود ماجرا را دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان کنید؟

آن روز به اردوی تیم ملی فوتسال رفتم تا حضوری به وحید شمسایی بگویم قصد ندارم دیگر برای تیم ملی بازی کنم. حتی لباس برای تمرین با خودم نبرده بودم. شمسایی بزرگ فوتسال است و حضوری رفتم تا به او احترام گذاشته باشم اما ایشان حاضر نشد از پله‌ها پایین بیاید و حضوری صحبت کند.

* اما بعدها این‌طور گفته شد که چون شما دیر به اردوی تیم ملی رسیدید، نامتان را از لیست تیم ملی خط زده‌اند.

متأسفانه زمانی که ایران نبودم در تلویزیون و رسانه‌ها به دروغ چیزهایی را گفتند و مواردی را بزرگ کردند که اصلاً اتفاق نیفتاده بود. حتی اگر آقای ناظم الشریعه هم سرمربی بود به تیم ملی نمی‌رفتم و خداحافظی ام ارتباطی به شمسایی نداشت. به خاطر شرایط قرنطینه در چین نمی‌توانستم به راحتی به اردوی تیم ملی رفت و آمد کنم. برای همین تصمیم گرفتم فقط در خدمت باشگاهم باشم ولی آقایان واقعیت را برعکس عنوان کردند.

* آیا الان پیگیر تیم ملی و اتفاقاتش هستید؟

- نمی‌شود گفت پیگیر تیم ملی نیستم ولی آنطور که باید پیگیری نمی‌کنم. برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت می‌کنم.

* به نظر می‌رسد هنوز از آن اتفاقات دلخور هستید؟

- آقای شمسایی اصلاً به خودش زحمت نداد از اتاقش در هتل پایین بیاید. شاید یک درصد با حرف زدن قانع می‌شدم برای تیم ملی بازی کنم. همه من را می‌شناسند چون هیچ وقت دنبال حاشیه نبوده‌ام حتی زمانی که قبل از جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۱۶ آقای ناظم الشریعه من را از لیست تیم ملی خط زد حرفی نزدم. به عنوان کسی که سال‌ها برای تیم ملی زحمت کشیده و افتخار کسب کرده است این حق را داشتم که حرفم را بشنوند اما احترام نگذاشتند. ناراحت هستم اما این اتفاق دیگر رخ داده است. از اینکه بعدها واقعیت طور دیگری بیان شد اذیت شدم.