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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۵۸

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن:

اقدامات رژیم صهیونیستی تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان است

اقدامات رژیم صهیونیستی تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان است

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن به شدت هتک حرمت مسجدالاقصی از سوی صهیونیستها که آخرین مورد آن یورش بن گویر به محوطه این مکان مقدس بود را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن به شدت هتک حرمت مسجدالاقصی از سوی صهیونیستها که آخرین مورد آن یورش بن گویر به محوطه این مکان مقدس بود را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن آمده است: اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف تغییر ماهیت و واقعیت اماکن مقدس در قدس است که در سایه بی توجهی جامعه بین المللی درباره تحولات اراضی اشغالی رخ می دهد.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: درباره تبعات ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در اماکن مقدس و در مقدمه آن مسجدالاقصی هشدار می دهیم. اقدامات غیرمسئولانه صهیونیستها موجب تشدید درگیری در اراضی فلسطینی می شود و تهدیدی مستقیم علیه صلح و ثبات منطقه و جهان است.

در بیانیه وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن آمده است: افزایش اقدامات رژیم صهیونیستی گواهی بر شکست طرح صهیونیستی برای کسب دوستی ملتهای عرب، به ویژه پس از عادی سازی روابط از سوی برخی از رژیم های عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی در مغایرت با تمایل ملتهای عربی حامی آرمان فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی است.

وزارت خارجه یمن مجددا از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست که اقدامات صهیونیستها را محکوم کند و به مسئولیت خود در حمایت از ملت فلسطین و حمایت از مقدسات در اراضی فلسطین عمل کند.

کد مطلب 5672843

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