۲۵۰۰ کارمند در ادارات استان بوشهر تبدیل وضعیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن دهاز عصر سه شنبه در نشست مسئولان گزینش دستگاههای اجرایی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر به مناسبت سالروز تشکیل سازمان هسته گزینش با گرامیداشت سالروز شهادت شهید قاسم سلیمانی به جایگاه این سردار در جامعه، مقابله با تروریستها و حضور در جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: قدم گذاشتن در مسیر ولایت و انبیا الهی و خدمتگزاری به مردم از جمله ویژگی شهید قاسم سلیمانی است.
مدیر هسته گزینش استانداری بوشهر با اشاره به تبدیل وضعیت کارکنان ادارات از خانواده ایثارگران خاطر نشان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ کارمند ادارات استان بوشهر که از خانواده ایثارگران بودند تبدیل وضعیت شدهاند.
وی برگزاری نشستهای هماندیشی، کارگروه تخصصی و آموزشی را از دیگر برنامهها برشمرد و افزود: هسته گزینش استانداری بوشهر رتبه دوم در بین دیگر استانها کسب کرده است.
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