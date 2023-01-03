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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۲۰

مدیر هسته گزینش استانداری بوشهر:

۲۵۰۰ کارمند در ادارات استان بوشهر تبدیل وضعیت شدند

۲۵۰۰ کارمند در ادارات استان بوشهر تبدیل وضعیت شدند

بوشهر- مدیر هسته گزینش استانداری بوشهر گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ کارمند ادارات استان بوشهر که از خانواده ایثارگران بودند تبدیل وضعیت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن دهاز عصر سه شنبه در نشست مسئولان گزینش دستگاه‌های اجرایی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر به مناسبت سالروز تشکیل سازمان هسته گزینش با گرامیداشت سالروز شهادت شهید قاسم سلیمانی به جایگاه این سردار در جامعه، مقابله با تروریست‌ها و حضور در جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: قدم گذاشتن در مسیر ولایت و انبیا الهی و خدمتگزاری به مردم از جمله ویژگی شهید قاسم سلیمانی است.

مدیر هسته گزینش استانداری بوشهر با اشاره به تبدیل وضعیت کارکنان ادارات از خانواده ایثارگران خاطر نشان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ کارمند ادارات استان بوشهر که از خانواده ایثارگران بودند تبدیل وضعیت شده‌اند.

وی برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، کارگروه تخصصی و آموزشی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و افزود: هسته گزینش استانداری بوشهر رتبه دوم در بین دیگر استان‌ها کسب کرده است.

کد مطلب 5672964

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