سردار سلیمانی پدیده و معجزه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نیکزاد صبح چهارشنبه در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اظهار اینکه سردار سلیمانی معجزه انقلاب به شمار می‌رود، افزود: سردار سلیمانی در زمان حیات و شهادت حماسه آفرینی داشت و برکات وی در کل منطقه مشهود است.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی توانست بزرگترین خطرات منطقه‌ای معاصر را خفه کند و از بین برد، گفت: سردار سلیمانی یک استثنا به شمار می‌رود و دشمن با تمام امکانات و تجهیزات در منطقه ورود پیدا کرده بودند اما هرگز فکر نمی‌کردند با شکست مواجه شوند.

وی ادامه داد: در عراق داعش بخش عظیمی از خاک عراق را اشغال کرده بود و با تمام وجود غرب برای حمایت از داعش وارد شد اما محاسبات و برنامه‌هایش شکست خورد.

حجت الاسلام نیکزاد تصریح کرد: شهید سلیمانی جبهه مقاومت را شکل داد و دستاوردها و تجربیات خوب و ارزنده‌ای در منطقه داشته است و از رویش‌های انقلاب به شمار می‌رود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: شهادت سردار سلیمانی موجی از عواطف و احساسات را در جهان ایجاد می‌کند که در تاریخ بی نظیر است.