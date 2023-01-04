به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسن تسخیری صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که به همت سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه استان البرز در کانون شهید سبحانی سپاه کرج برگزار شد، اظهار کرد: بسیار اتفاق افتاده که جمعیت زیادی از پیروان یک پیامبر با اینکه حول محور ولایت و نبوت حرکت می‌کردند، در جنگ‌ها کشته شدند.

وی عنوان کرد: خداوند می‌فرماید که اهل ایمان و انقلابیون و ولایتمداران در مقابل سختی‌هایی که به آنها وارد شد، کم نیاوردند، کوتاه نیامدند، ضعف از خود نشان ندادند و در برابر دشمنان، سر تسلیم و تعظیم فرود نیاوردند و به خواسته‌های آنها تن ندادند بلکه ایستادگی و مقاومت کرده و تهدیدات را به فرصت تبدیل کردند؛ تا جایی که دشمنانی که در لایه تهاجمی بودند، در لایه دفاعی قرار گرفته‌اند و به دنبال راهی برای نجات خود هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه با اشاره به اینکه خداوند اهل مقاومت و ایستادگی را دوست دارد، مطرح کرد: وطن فروشان و سلبریتی ها، کشور را به خشن‌ترین انسان‌هایی که با پرچم به اصطلاح توحیدی و شعار تکفیر وارد میدان شدند و قصد داشتند ریشه توحید را بزنند تا آثاری از اسلام باقی نماند، فروختند اما اهل صبر و استقامت کم نیاوردند و به ایستادگی خود ادامه دادند. تا جایی که نتانیاهو اعلام کرد که یک ژنرال ایرانی از تهران حرکت می‌کند و پشت دیوارهای رژیم صهیونیستی حضور پیدا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین تسخیری با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در رژیم صهیونیستی برای تضعیف این غده سرطانی اظهار کرد: اسرائیلی‌ها که زمانی ادعا می‌کردند اسرائیل، امن ترین مکان در عالم است، اظهار می‌کنند که در طول هفته ده‌ها حمله به آنها صورت می‌گیرد. دشمن زخم خورده و آسیب دیده برای ورود به کشور ما به هر دری می‌زند و توطئه‌ها و نقشه‌های مختلفی را طراحی می‌کند که یکی از آنها ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور است.

وی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) مبنی بر اینکه وقتی بدعت‌ها در امت من ظاهر شد، بر عالمان واجب است که علم خود را اظهار کنند که اگر این کار را انجام ندهند، مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرند، بر ضرورت روشنگری در این روزها بیان کرد: آمریکایی‌ها، روسیه، چین و ایران را سه چالش مهم پیش روی خود می‌دانند؛ مشکل آنها با روسیه در حوزه نظامی، با چین در حوزه اقتصادی و با ایران در دو حوزه ایدئولوژی و ایران قوی است؛ ایرانی که هم قدرت نمایی و هم تولید قدرت می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه افزود: با توجه به اینکه حجاب یکی از چالش‌های مهم در درون نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز است، دشمنان درصدد ایجاد چالشی برای نظام در این رابطه برآمدند. ایران، صاحب رتبه ۱۶ علمی و نانو تکنولوژی دنیا، چهارمین کشور در درمان ناباروری، دهمین کشور در تولید داروهای خاص، پنجمین کشور در علم ژنتیک، هفتمین قدرت نظامی برتر جهان و از جمله ۱۰ کشور قدرتمند موشکی دنیاست.

حجت الاسلام والمسلمین تسخیری با اشاره به اینکه این کشور، جزو هشت کشور دارنده دانش بومی هسته‌ای، ۱۰ کشور سازنده ماهواره، ۱۰ کشور سازنده سدهای بتنی، دومین کشور دنیا در حوزه گاز و دهمین کشور در حوزه نفت است، از فعالیت هفت هزار شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد و افزود: وحدت و همدلی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تقنینی برای حل معضلاتی از جمله بحران کم آبی و قطعی برق ستودنی بوده و دنیا شاهد رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه این کشور دیگر ایران ۴۰ سال پیش نیست و به پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیاری دست یافته است و در جهان قدرت نمایی می‌کند، به توجه دموکرات‌ها در دولت آمریکا به پروژه‌های حقوق بشری و تغییرات اجتماعی اشاره و اذعان کرد: سال‌های بسیاری است که اندیشکده های آمریکایی با هدف براندازی بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران، بر حوزه زنان و جوانان متمرکز شده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه مطرح کرد: دو نظریه پرداز برجسته آمریکایی می‌گویند بین ارزش‌ها و جوانان جمهوری اسلامی ایران شکاف فکری ایجاد شده که ما باید از این موضوع استفاده و به سمت فروپاشی این نظام حرکت کنیم. بنیاد FDD که اندیشکده ای سیاسی با هدف امنیت ملی و سیاست خارجه آمریکاست، پیشنهاداتی را مطرح کرده که خروج از مذاکرات، حذف کرسی ایران از سازمان‌های بین المللی، تحریم افراد و نهادها و ممنوعیت روادید عمومی از جمله آن هاست.

حجت الاسلام والمسلمین تسخیری، به خدمت گرفتن قدرت رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا، فعال سازی اینترنت ماهواره‌ای و حمله سایبری به سیستم‌های فرماندهی و کنترل تهران از سوی خارج را از دیگر پیشنهادات این بنیاد برشمرد و گفت: آنها معتقدند که برای براندازی این نظام، باید گزینه نظامی را کنار بگذارند و به سمت کم هزینه ترین گزینه حرکت کنند که آن پای کار آوردن ملت ایران برای از بین بردن این نظام و کشور است؛ آنها به صراحت اعلام می‌کنند که هدفشان سرنگونی نظام دینی ایران به هر قیمتی است.

وی اعمال فشارهای اقتصادی را از جمله راهکارهای پای کار آوردن مردم برای فعالیت علیه نظام دانست و اظهار کرد: مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی می‌گوید باید یک فشار جهانی علیه ایران ایجاد کنیم تا همه کشورها در این زمینه کمک کنند. اندیشکده های آمریکایی، گسترش مسائل از آزادی زنان به موضوعات دیگر، اعتصابات مستمر در تأسیسات نفتی و کارگران و بی میلی نیروهای امنیتی برای اقدامات قهرآمیز علیه گروه‌های گسترده‌تری از معترضان را سه نکته کلیدی برای رشد موفقیت اعتراضات می‌داند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه تصریح کرد: زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه بیشتر قرار می‌گیرد، حضور ما در صحنه نیز باید پررنگ باشد؛ در چنین شرایطی، سکوت به هیچ وجه جایز نیست. آمریکایی‌ها مدعی هستند که ایران دارای سه لایه مردم سالاری، کارآمدی و ارزشی است که از دو لایه عبور کرده‌اند و باید روی لایه سوم متمرکز شوند. به همین دلیل است که امروز به آتش زدن مساجد، قرآن و پرچم، عمامه پرانی و توهین به ارزش‌ها روی آورده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین تسخیری عنوان کرد: دشمنان بر این باورند که اگر ایرانی‌ها احساس کنند کسان دیگری در سرنوشت آنها نقش دارند، پای کار نمی آیند. به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روزهای اول اغتشاشات فرمودند که دست پنهان دشمن در این اغتشاشات وجود دارد. در این کارزار دشمن همواره تلاش می‌کرد که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انقلابی را عصبانی کند تا در مقابل مردم قرار گیرند و دشمنان آنها را زیر ذره بین قرار دهند و از رفتارهای آنها مستندسازی کنند.

وی اذعان کرد: سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرمایشات خود خطاب به دشمنان اعلام کرد که با همین جوانانی که امروز آنها را در اغتشاشات بکارگیری کردید، به سراغ شما خواهیم آمد. جمهوری اسلامی ایران دریاست و اگر دشمنان وارد آن شوند، آنها را غرق خواهیم کرد اما اگر کسی از مردم ما در شرف غرق شدن باشد، او را نجات خواهیم داد. طراح تجزیه ایران، کشورهای اسلامی را تهدیدی برای جهان غرب می‌داند و معتقد است برای خنثی شدن قدرت اسلامی، این کشورها باید تجزیه شوند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه ادامه داد: براساس طرح این فرد، ایران باید به ۶ تکه تقسیم و اقدام بلوچ، عرب، کرد و ترک از کشور جدا و به کشورهای همسایه متصل شوند، لذا تجزیه طلب‌ها، منافقین و سلطنت طلب‌ها وارد میدان شدند تا هر یک سهم خود را از این کشور بردارند.

وی اظهار کرد: دشمنان از سال ۲۰۱۷ درصدد برآمدند که اعتراضات را به انقلاب تبدیل و تظاهرات را با خشونت همراه و شعارها را سازماندهی کنند و به نوعی از شعار نقد به نفی روی بیاورند. مهم‌ترین محورهای سرشبکه های سرویس‌های کشورهای متخاصم به ایران، تغییر قیمت‌ها و نارضایتی‌های عمومی، تشکیل اتاق جنگ داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تولید تنفر با خبرسازی‌های احساسی بود. حفظ امنیت لایه‌ها و هسته‌ها و محله محور کردن برنامه‌ها از جمله اهداف دشمنان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه بیان کرد: در جریان اغتشاشات اخیر، سرویس‌های اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی حدود ۵۰ کشور فعال شدند تا بتوانند به این انقلاب ضربه بزنند اما در نهایت نیروهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران توانستند بر دشمنان فائق بیایند و آشوب‌ها را مهار کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند که دشمنان مشکلاتی را بر ما وارد می‌کنند اما انقلاب اسلامی در حال حرکت است و تا زمانی که این حرکت ادامه داشته باشد، دشمن بیکار نمی‌نشیند.

حجت الاسلام والمسلمین تسخیری با تاکید بر اینکه باید فضا را انقلابی و اطلاعات خود را به روز کنیم و دشمن را به خوبی بشناسیم، به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مهم‌تر از شناخت دشمن، شناخت توطئه دشمن است، خاطرنشان کرد: هرچه دشمن بیشتر به ما فشار وارد کرد، ملت ایران بیشتر وارد صحنه شدند. زمانی که بسیجی سید روح الله عجمیان، در کرج به شهادت رسید، نه فقط مردم البرز و کرج بلکه همه این ملت عزادار شدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه ادامه داد: همان گونه که خون مقدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، یک حرکت بین المللی ایجاد کرد، خون شهدای مدافع امنیت نیز آبی بر آتش فتنه‌های دشمنان شد که امیدواریم با یاری خداوند و صبر، استقامت و مقاومت بتوانیم تمامی توطئه‌های دشمنان و بدخواهان این نظام و انقلاب را خنثی و نقشه‌های آنها را نقش بر آب کنیم.