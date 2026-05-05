اقتدار جمهوری اسلامی متکی به قدرت الهی و خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین تسخیری دوشنبه شب در حاشیه اجتماع مردمی در ساری و پاسداشت شهدای جامعه اطلاعاتی که با حضور گسترده مردم در میدان امام حسین (ع) ساری برگزار شد، با بیان خاطرهای از ایثار یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، همچنان الهامبخش مسیر پیشرفت و مقاومت کشور است.
وی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدات مطرحشده از سوی دشمنان در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، افزود: هرچند دشمنان از نظر تجهیزات نظامی و توان موشکی پیشرفته به نظر میرسند، اما آنچه تعیینکننده است، قدرتی فراتر از ابزارهای مادی است که در اختیار ملت ایران قرار دارد.
حجتالاسلام تسخیری با تأکید بر اینکه تکیه بر ایمان و باورهای الهی مهمترین عامل اقتدار ملی است، تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان داده است که اتکا به خداوند و حرکت در مسیر ارزشها، ملت ایران را در برابر فشارها و تهدیدها بیمه کرده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مجموعههای اطلاعاتی کشور، خاطرنشان کرد: تلاشهای شبانهروزی نخبگان این حوزهها موجب شده تا دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند و امنیت کشور تثبیت شود.
نماینده ولیفقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه همچنین با تأکید بر جایگاه مردم در پیشبرد اهداف نظام، گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف، پشتوانهای مهم برای موفقیت در عرصههای نظامی و دیپلماسی است.
وی افزود: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، در برابر هرگونه فشار و تهدید ایستادگی کرده و نشان داده است که تسلیمپذیر نیست.
