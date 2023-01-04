کشف ۴۲ فقره سرقت داخل خودرو در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار مرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران کلانتری ۱۳ با انجام تحقیقات شبانه روزی موفق شدند رد پای یکی از سارقان حرفه‌ای لوازم داخل خودرو را در این سرقت‌ها به دست بیاورند.

سردار القاصی مهر تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقامات قضائی متهم دستگیر و به کلانتری دلالت داده شد.

وی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیس تاکنون به ۴۲ فقره سرقت از شهروندان ایلامی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل اختفاء متهم اموال مسروقه متعلق به شهروندان از وی کشف و ضبط شده است.

فرماندهی انتظامی استان ایلام از معرفی متهم به مراجع قضائی خبر داد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم تا با رعایت هشدارهای پلیسی دست سارقان را ازسرقت اموال خود کوتاه کنند.

این مسئول انتظامی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۱۰ نفر از شاکیان پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: از مالباختگان عزیزی که محتویات داخل خودروی آنان در حوزه کلانتری ۱۳ به سرقت رفته و تاکنون نسبت به شکایت در مراجع انتظامی و قضائی اقدام نکرده‌اند می‌خواهیم تا جهت پیگیری شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه کنند.