کشف ۴۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری در شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی و رصد شبانه روزی معابر مرزی در شرایط بسیار سخت و نامساعد جوی شهرستان سقز، مأمورین انتظامی این شهرستان موفق به کشف تعداد ۲۸ قبضه سلاح «وینچستر تاشو»، ۱۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی قاچاق شامل ۶ قبضه سلاح کلت کمری جنگی به همراه ۱۲ تیغه خشاب شدند.

وی افزود: در مجموع ۴۹ قبضه اسلحه و مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: در این راستا و با دستور دادستان عمومی و انقلاب سقز یک نفر از متهمین دستگیر و برای این فرد پرونده قضائی در دادگستری این شهرستان تشکیل شد.