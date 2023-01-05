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۱۵ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۲۱

رئیس کل دادگستری استان کردستان خبر داد؛

کشف ۴۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری در شهرستان سقز

کشف ۴۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری در شهرستان سقز

سقز- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: مأموران انتظامی شهرستان سقز با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به کشف و ضبط ۴۹ قبضه اسلحه و مهمات جنگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی و رصد شبانه روزی معابر مرزی در شرایط بسیار سخت و نامساعد جوی شهرستان سقز، مأمورین انتظامی این شهرستان موفق به کشف تعداد ۲۸ قبضه سلاح «وینچستر تاشو»، ۱۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی قاچاق شامل ۶ قبضه سلاح کلت کمری جنگی به همراه ۱۲ تیغه خشاب شدند.

وی افزود: در مجموع ۴۹ قبضه اسلحه و مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: در این راستا و با دستور دادستان عمومی و انقلاب سقز یک نفر از متهمین دستگیر و برای این فرد پرونده قضائی در دادگستری این شهرستان تشکیل شد.

کد مطلب 5674369

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