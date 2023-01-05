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۱۵ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد خبر داد؛

دستگیری ۲۰ سارق اماکن خصوصی و سارقان ۲۹ فقره سرقت دولتی در یزد

دستگیری ۲۰ سارق اماکن خصوصی و سارقان ۲۹ فقره سرقت دولتی در یزد

یزد- جانشین فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۲۰ سارق اماکن خصوصی و کشف ۲۶ فقره سرقت همچنین دستگیری سارقان اماکن دولتی با ۲۹ فقره سرقت در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان، ماموران انتظامی کلانتری و پاسگاه های سطح شهرستان طی هفته گذشته طرح های ویژه ای را اجرا کردند.

وی با بیان اینکه ماموران موفق به دستگیری ۲۰ سارق اماکن خصوصی و کشف ۲۶ فقره سرقت شدند، افزود: سرقت اماکن خصوصی یکی از جرائم پر تکرار در سطح شهرستان است.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: کشف این نوع سرقت و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کلانتری و پاسگاه های سطح شهرستان قرار دارد.

نصیری با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از سرقت نیازمند مشارکت مردمی در حفظ اموال شخصی آنها هستیم، تصریح کرد: عدم رعایت اصول ایمنی و سهل انگاری از سوی مال باختگان یکی از عوامل اصلی وقوع انواع سرقت است.

وی همچنین با اشاره به دستگیری ۱۸ سارق ۲۹ فقره سرقت از اماکن دولتی بیان کرد: در پی چندین فقره سرقت از اماکن دولتی در سطح استان یزد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان های تابعه قرارگرفت.

نصیری عنوان کرد: در انجام تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، سرنخ هایی از وقوع سرقت های مورد نظر از سوی ۱۸ سارق سابقه دار در این پرونده به دست آمد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان یزد یادآور شد: با انجام تحقیقات علمی و استخراج مستندات موجود، سارقان شناسایی و در چند عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۹ فقره سرقت از اماکن دولتی در شهر یزد افزود: سارقان دستگیر شده در این عملیات پلیسی پس از تشکیل پرونده قضائی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5674645

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