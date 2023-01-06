تامین سوخت اصلی نیروگاه ها با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام عدم تغییر تعرفه‌های برق در تابستان و زمستان اظهار کرد: صرفاً الگوی مصرف برق در تابستان و زمستان متفاوت است؛ به طوری که برای مناطق عادی در تابستان به سبب استفاده از وسایل سرمایشی و افزایش مصرف برق، ۳۰۰ کیلووات ساعت است و در دوره غیرگرم الگوی ۲۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده یعنی مشترکان خانگی که مصرف برق آنها کمتر از ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد تعرفه یارانه‌ای داشته و مصارف مازاد بر این میزان مصرف به صورت پلکانی افزایشی محاسبه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۸۰ درصد از هموطنان کمتر از ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند و آن‌هایی که بیشتر از این میزان مصرف دارند، در صورت کاهش مصرف، هزینه‌های قبض آن‌ها کاسته خواهد شد.

رجبی مشهدی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین میزان مصرف برق در ساعات اوج (۱۷ تا ۲۱)، ۴۳ هزار مگاوات است که به سبب استفاده نکردن از وسایل سرمایشی، از اوج مصرف در تابستان کمتر است.

وی ضمن مقایسه میزان مصرف برق در تابستان و زمستان، بر لزوم کاهش مصرف برق و گاز از سوی مشترکان خانگی و تجاری در زمستان تاکید کرد و گفت: از آنجایی که سوخت اصلی نیروگاه‌های کشور سوخت گاز است، با افزایش مصرف این سوخت در بخش خانگی و تجاری، ناچار به استفاده از سوخت مایع هستیم که انتقال آن به نیروگاه‌ها نسبت به گاز بسیار سخت‌تر است.

سخنگوی صنعت برق گفت: در صورتی که مشترکان مصرف برق و گاز خود را تنها ۱۰ درصد کاهش دهند، مشکلی در تأمین برق پایدار و تأمین سوخت اصلی نیروگاه‌ها نخواهیم داشت و این ۱۰ درصد با انجام راهکارهای ساده‌ای مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه و تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه محقق می‌شود.