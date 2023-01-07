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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

آیت الله سبحانی:

فضای مجازی رها از عوامل اغتشاشات اخیر بود

فضای مجازی رها از عوامل اغتشاشات اخیر بود

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: یکی از علت‌های اغتشاشات اخیر غفلت آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال‌های گذشته به ویژه در زمان کرونا و رفتن در فضای مجازی رها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سبحانی در دیدار سید مجید میر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بر لزوم بررسی علل اغتشاشات و حوادث اخیر کشور گفت: یکی از علت‌ها، غفلت آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال‌های گذشته به ویژه در زمان کرونا و رفتن در فضای مجازی رها شده است.

این مرجع تقلید همچنین بر لزوم رضایتمندی مردم از جمله در مراجعه به ادارات و تکریم آنان تاکید کردند.

وی با اشاره به مسئله حجاب که مورد صحبت معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بود، گفت: حجاب فریضه الهی است و در صداوسیما می‌بایست با شیوه و روش‌های مناسب و دعوت افراد صاحب نظر تبیین شود.

آیت الله سبحانی تصریح کرد: خون‌های پاک و فراوانی به پای این نظام ریخته شده و مطمئناً این نظام پیروزمندانه ادامه خواهد داشت و از هر گزندی به دور خواهد ماند.

کد مطلب 5675437

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    نظرات

    • معلم IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      عمر این دانشمند برجسته طولانی باد. هنوز خاطره بیانات ایشان در خصوص تاریخ اسلام سالها پیش از این در رادیو برایم شیرین است.
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فرهنگیان و استادان هم ازظلم ناراضیند

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