فضای مجازی رها از عوامل اغتشاشات اخیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سبحانی در دیدار سید مجید میر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بر لزوم بررسی علل اغتشاشات و حوادث اخیر کشور گفت: یکی از علت‌ها، غفلت آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال‌های گذشته به ویژه در زمان کرونا و رفتن در فضای مجازی رها شده است.

این مرجع تقلید همچنین بر لزوم رضایتمندی مردم از جمله در مراجعه به ادارات و تکریم آنان تاکید کردند.

وی با اشاره به مسئله حجاب که مورد صحبت معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بود، گفت: حجاب فریضه الهی است و در صداوسیما می‌بایست با شیوه و روش‌های مناسب و دعوت افراد صاحب نظر تبیین شود.

آیت الله سبحانی تصریح کرد: خون‌های پاک و فراوانی به پای این نظام ریخته شده و مطمئناً این نظام پیروزمندانه ادامه خواهد داشت و از هر گزندی به دور خواهد ماند.