به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن رزمی نیا صبح شنبه در نشست با مدیرکل فنی و حرفهای بوشهر از مشارکت پارک علم و فناوری، آموزش فنی و حرفهای و دانشگاهها برای ایجاد مجتمعهای فناوری و نوآوری مهارتهای دانش بنیان در استان بوشهر خبر داد.
وی گفت: به دنبال افزایش اشتغال فناوران و فروش شرکتهای دانش بنیان و فناور و همکاری و هم افزایی بیشتر شرکتها و مراکز رشد فعال در این مجموعه با بخشهای مختلف مهارتی و فناوری به ویژه مراکز فنی و حرفه ای هستیم.
رزمی نیا با بیان اینکه قرار نیست همه دانشجویان وارد مشاغل دولتی شوند، افزود: طرحهای نخلستان و کهاد با هدف تأمین نیروی کار برای شرکتهای دانش بنیان اجرایی شده است و افرادی که وارد این شرکتها میشوند نسبت به موضعات فناوری اشراف پیدا میکنند و زمینه اشتغال برای آنها فراهم میشود.
وی با بیان اینکه در طرح نخلستان میتواند از شرکتهای دانش بنیان به عنوان بستری برای ارتقای دانش و مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده و در آینده اشتغال را به شکل بهتری مدیریت کرد، اضافه کرد: فارغالتحصیلان و دانشجویان میتوانند به مدت سه تا ۶ ماه مهارتهای لازم در حوزههای مختلف را در پارکهای علم و فناوری سپری میکنند و با کسب تجربه و مهارت در بازار کار مشغول شوند.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر بر فرهنگ سازی کسب مهارتهای فنی و حرفهای تاکید کرد و گفت: با همکاری آموزش فنی و حرفه ای استان شرکتهای دانش بنیان در سطح استان بوشهر توسعه خواهند یافت.
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