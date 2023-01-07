کمبود تست و واکسن کرونا در مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیمین بابایی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا با اشاره به روند افزایشی آمار مبتلایان سرپایی در مراکز درمانی استان افزود: آنچه که در بررسی بیماران تست مثبت مشهود است این است که در این بیماران بیش از ۶ ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن گذشته است.

بابایی با بیان اینکه تست PCR در زائرین عتبات بیش از ۳۴ درصد در این بیماران علامت دار مثبت می‌شود، با اشاره به سویه جدید ویروس کرونا، این زیر سویه را از نوع امیکرون دانست و اظهار کرد: میزان سرایت پذیری این سویه بسیار بیشتر از امیکرون است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آمادگی همه مراکز بهداشتی درمانی روستایی برای واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: در مراکز شهری هم به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز فعال در تزریق واکسن آماده پذیرش مراجعین هستند.

بابایی واکسن‌های برکت، اسپایکوژن و سینوفارم را واکسن‌های موجود در مراکز واکسیناسیون سطح استان نام برد و اضافه کرد: در سامانه maz۱۴۰۱.ir آدرس محل استقرار این مراکز در دسترس همگان قرار دارد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش ظرفیت انجام تست رپیت و PcR در سطح استان خبر داد و اعلام کرد ؛ هیچ کمبود تست و کمبود واکسن در استان وجود ندارد.

بابایی انجام واکسیناسیون کرونا نوبت یادآور برای کسانی که بیش از ۶ ماه از نوبت سوم گذشته را ضروری دانست و تاکید کرد؛ واکسیناسیون دز سوم در افرادی که سه ماه از تزریق دز دومشان گذشته باشد باید انجام شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فعال بودن ۵۲ دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان‌های استان تاکید کرد: اولین موضوعی که در این شرایط برای مراکز درمانی ما مهم است فعال کردن تانک‌های اکسیژن است که مقرر شد تیم‌های فعال نظارتی برای بررسی وضعیت سیستم‌های اکسیژن سازهای مراکز استان ارزیابی‌های لازم را انجام دهند.

وی رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا توسط اصناف را زیر ۳۰ درصد اعلام کرد و بر رعایت جدی دستورالعمل‌ها تاکید کرد.