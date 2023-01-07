برگزیدگان جشنواره تئاتر مناطق کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بیست و هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ۲ بوشهر جایزه بهترین بروشور در بخش طراحی بروشور را به بهروز غلامی، طراح بروشور نمایش «آگنی‌تاژ» از ماهشهر اهدا کرد.

همچنین بهترین موسیقی به گروه موسیقی نمایش «مرثیه برای چاقویی که گلوی اسماعیل را برید» از خرمشهر اهدا و از علی خاتمی برای موسیقی نمایش «تکرار» از کرمانشاه تقدیر شد.

جایزه بهترین طراحی لباس، به مریم شکری طراح لباس «اسب قاتلین»، طراحی گریم به فاطمه فتحی زاده طراح گریم نمایش «اسب قاتلین» و طراحی نور به سعید نظری و محمد هادی هاشم زاده برای نمایش اسب قاتلین اهدا شد.

در بخش طراحی صحنه، بر اساس رأی هیأت داوران عنوان بهترین طراحی صحنه به سید محمد هادی هاشم زاده برای نمایش «اسب قاتلین» از شیراز داده شد و از مصطفی حیات برای طراحی صحنه نمایش «آگنی تاژ» از ماهشهر تقدیر شد.

بهترین بازیگران مرد نیز امید رهبر برای بازی در نمایش اسب قاتلین، عبدالرضا نصاری برای بازی در نمایش آگنی تاژ و علی عباسیه برای نمایش زاخارخروپوف لای پرنده مستنطق به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.

و همچنین از ایمان زارع برای نمایش «اسب قاتلین» و حسین هنردوست برای نمایش «مرگ در ماه اردیبهشت» نیز در این بخش شایسته تقدیر معرفی شدند.

جایزه ویژه هیئت‌داوران در بخش بازیگری خردسال به ابوالفضل پارسا برای نمایش «مادرم زری سر زا رفت» از گچساران اهدا شد.

مریم شکری برای بازی در نمایش اسب قاتلین، مژده خیاط سلیقه برای نمایش اگنی تاژ و پریا امینی دهکردی برای نمایش خاکستری به ترتیب عنوان بهترین بازیگران زن را کسب کردند.

همچنین شیما اکبر برای نمایش «جنگ‌های سیاسی برابر در مدت نامعلوم» و شبنم صمدی برای نمایش «دانه‌های کال انجیر» شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش نمایش‌نامه‌نویسی، رتبه سوم نمایش‌نامه‌نویسی به‌صورت مشترک به ابوالقاسم غلام حیدر برای نمایش «ساتوردار» از شوشتر و پریا امینی دهکردی برای نمایش «خاکستری» از شهرکرد، رتبه دوم، شهرام پور عسکر و علی عباسیه برای نمایش «زاخار خروپف لای پرونده‌های مستنطق» از منطقه آزاد اروند و رتبه اول جایزه به رسول حق‌جو برای نویسندگی نمایش «آگنی‌تاژ» رسید.

در بخش کارگردانی، بر اساس نظر هیأت داوران سید محمدهادی هاشم‌زاده برای نمایش «اسب قاتلین»، حسین کارگر برای نمایش «آگنی‌تاژ»، پریا امینی دهکردی برای نمایش «خاکستری» به ترتیب مقام‌های اول تا سوم و همچنین ساینا عاجلی نیز برای نمایش دانه‌های کال انجیر شایسته تقدیر معرفی شدند.

نمایش‌های «اسب قاتلین» به کارگردانی سید محمدهادی هاشم زاده از شیراز، «آگنی‌تاژ» به کارگردانی حسین کارگر از ماهشهر «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی از شهرکرد و «دانه‌های کال انجیر» به کارگردانی سانیا عاجلی از استهبان چهار نمایش برگزیده جشنواره تئاتر فجر منطقه ۲ (بوشهر) که به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.