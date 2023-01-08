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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱

رئیس مجمع کانون های فرهنگی، تبلیغی اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت تبیین نقش و رسالت تربیتی بانوان در جامعه اسلامی

ضرورت تبیین نقش و رسالت تربیتی بانوان در جامعه اسلامی

اردبیل- رئیس مجمع کانون های فرهنگی، تبلیغی اردبیل گفت: تبیین نقش و رسالت بانوان در جامعه اسلامی ضرورت مهم فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر غلامی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم یادبود اولین سالگرد بانو مجتهده اردبیلی در سخنانی با تاکید بر شناخت مسئولیت مهم و با ارزش زنان در تربیت و پرورش انسان‌های مؤمن و متدین، اظهار کرد: زنان و مادران در جامعه مسئولیت سنگینی به دوش دارند و نقش بسزایی در پرورش و تربیت نسل جدید ایفا می‌کنند.

وی به خصوصیات علمی و اخلاقی خاندان مجتهد اردبیلی اشاره کرد و گفت: بانو نرجس مجتهد اردبیلی نوه سید یونس مجتهد اردبیلی از شخصیت‌های برجسته علمی و دینی استان اردبیل است که در طول حیات خود با نگارش کتب متعدد دینی و تربیتی خدمات شایسته‌ای در حوزه پژوهش ارائه کرد.

رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی اردبیل با بیان اینکه زنان نقش اساسی در تعلیم و تربیت جامعه دارند، افزود: در حوزه علوم اجتماعی، نقش محوری مادر در سازندگی کشور مؤثر بوده و با توجه به اینکه دین مبین اسلام مانع مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشده، از این رو از نگاه قرآن زن نقشی مؤثر در اجتماع دارد و باید همگام با مردان در مسائل مهم اجتماعی نقش آفرینی کند.

حجت الاسلام غلامی تاکید کرد: حجاب، عفاف، ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، مقابله با ظلم و استکبار از جمله ویژگی‌های ذاتی همه ایرانیان و بانوان جامعه اسلامی است و هیچ ترفند و توطئه‌ای از سوی دشمن نمی‌تواند هویت دینی و ملی ما را خدشه دار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با همکاری امور بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل و ادارات و نهادهای فرهنگی برگزار شد، مداحی و قرائت دعای توسل انجام شد و حاضرین در سوگ ارتحال بانو مجتهده اردبیلی عزاداری کردند.

کد مطلب 5676126

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