سرلشکر باقری: مصمم بر ایجاد کارگروه مشترک نظامی با پاکستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی با ارتشبد ساحر شمشاد میرزا، انتصاب وی را به عنوان ریاست کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان تبریک گفت.

وی با اشاره به روابط حسنه نیروهای مسلح دو کشور از گذشته تا بحال و روند رو به توسعه همکاریهای دفاعی و امنیتی به ویژه در ارتقا تحکیم امنیت مرز مشترک، آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص سرعت بخشیدن به پیشنهاد ژنرال ندیم رضا رئیس سابق کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان مبنی بر ایجاد کارگروه مشترک نظامی دو کشور را اعلام کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین دیدارهای متقابل فرماندهان عالی رتبه و بهره گیری از ظرفیت‌های آموزشی، عملیاتی، امنیتی و فنی فیمابین را نشان از جدیت دو کشور در توسعه همکاریها در چارچوب منافع ملی ارزیابی کرد.

در ادامه ارتشبد ساحر شمشاد میرزا ضمن تشکر از تبریک و حسن توجه سرلشکر باقری، مرز مشترک دو کشور را مرز صلح و دوستی نامید و اعلام کرد جمهوری اسلامی پاکستان همواره حامی منافع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و بخصوص در مسئله انرژی هسته‌ای بوده و هیچ مانعی برای گسترش تعامل دوجانبه وجود ندارد.

وی تسریع در فعال شدن کارگروه مشترک نظامی دو کشور را از اولویت‌های ارتش پاکستان دانست؛ و در ادامه از حمایت‌های بی دریغ رهبری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسئله کشمیر قدردانی کرد.

این مقام مسئول در ارتش پاکستان در پایان درخواست کرد سلام وی را به رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و ملت ایران تقدیم نماید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در این گفتگو راه اندازی بازراچه‌های مرزی را گام مؤثری در تعمیق امنیت مرزهای دوجانبه ارزیابی کرد و در عین حال خواستار افزایش نیروهای مرزبانی ارتش پاکستان شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از ارتشبد ساحر شمشاد میرزا برای سفر به تهران دعوت کرد.