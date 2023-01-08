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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

استاندار ایلام:

اخلال در زیرساخت های کشور مهم ترین هدف دشمن است

اخلال در زیرساخت های کشور مهم ترین هدف دشمن است

ایلام-استاندار ایلام گفت: اخلال در زیرساخت های کشور مهم ترین هدف دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز یکشنبه در دیدار با معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیر کل پدافند غیرعامل وزارت نفت افزود: تلاش هم جانبه جبهه استکبار برای براندازی نظام ناکام ماند و به لطف خدا این کشور با جبهه مردمی و با حضور حافظان امنیت با روحیه ایثارگری امنیت دارد.

وی در ادامه گفت: دشمن در زمینه ایجاد اخلال در نظام بسیار هزینه کرده است و باید ما نیز ضریب امنیت خود را بیش از گذشته ارتقا دهیم و در مقابله تهدیدات دشمن مقابله کنیم.

بهرام نیا تاکید کرد: روز به روز شاهد نوآوری و پیشرفت در تمامی حوزه‌ها هستیم و استمرار این روند با روحیه جهادی میسر می‌شود و زیرساخت‌های حوزه پدافند غیرعامل در مقایسه با گذشته در تمامی حوزه‌ها افزایش یافته است.

استاندار ایلام و با قدردانی از شرکت‌های چهارگانه نفت برای برگزاری مانور و رزمایش مهم، گفت: این رزمایش که امروز برگزار می‌شود میزان آمادگی‌ها دستگاه‌ها مشخص و نقاط ضعف و قوت شناسایی می‌شود.

کد مطلب 5676493

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