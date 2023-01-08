حجت الاسلام و المسلمین مهدی ولایی بر حق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن اقدام وقیحانه و بی‌شرمانه رسانه‌های غربی اظهار کرد: این اقدام بار دیگر عواطف و احساسات خیل عظیم مسلمانان و دین‌داران عالم را تحریک کرده است که با نقشه دین زدایی و مخالفت با فطرت پاک انسان‌ها به توهین مقدسات و اعتقادات مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان پرداخته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: به نوبه خود خواستار برخورد تمام ملل آزاده و همه آزادی‌خواهان جهان با این حرکات وقیحانه هستیم.

وی تصریح کرد: این اقدام برخلاف تصور برخی ساده‌اندیشان نه تنها مانع رشد اسلام ناب در جهان نمی‌شود، بلکه بستر معرفی انقلاب اسلامی و پرچم داری این اسلام ناب را بیشتر فراهم می‌کند.

ولایی بر حق با تاکید بر اینکه غرب با چنین اقداماتی، چهره واقعی خود را برای همه مردم جهان نمایان کردند، اضافه کرد: همچنین بررسی این اقدام از زاویه دیگر، پرده از حقیقت برخی دولت‌های غربی برمی‌دارد و نشان می‌دهد که مخالف گفتگوی تمدنی و تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند.