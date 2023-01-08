رونق بازار نانو با فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، بر اساس اعلام ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت‌های تولیدی در حوزه فناوری نانو، شامل دو دسته شرکت‌های تولیدکننده محصولات و سازنده تجهیزات نانو می‌شوند که در سال گذشته، ۲۶۳ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۱ شرکت سازنده تجهیزات نانو فعالیت داشتند. تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ نیز ۲۷۱ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۴ شرکت سازنده تجهیزات نانو در حال فعالیت بودند.

در کشور ۱۳۷۶ محصول نانو (شامل محصولات نانویی و دستگاه یا تجهیزات نانو) تولید می‌شود. گزارش‌ها از این امر حکایت دارد که مجموع محصولات و تجهیزات نانو از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ برابر شده است.

در سال ۱۴۰۰ شرکت های فناوری نانو موفق به صادرات محصولات این فناوری به ارزش ۶۲ میلیون دلار شده اند. پس از سال ۹۸ که کمترین مقدار و سهم صادرات محصولات نانو ساخت ایران ثبت شد، حجم صادرات روند صعودی گرفته است و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۵۳ درصد رشد داشت ولی سهم ۷ درصدی صادرات از کل بازار نانو تغییر چندانی نکرده است.