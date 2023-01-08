تبلیغات اسلامی گلستان دستگاه برتر در اقامه نماز شناخته شد

حجت الاسلام محمدعلی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبلیغات اسلامی دستگاه برتر نماز گلستان شد و اولین دستگاهی بود که در زمینه شاخصهای طرح مصوب ستاد اقامه نماز توانست در ۲۲ شاخص جزو دستگاه های برتر باشد.
دبیر ستاد اقامه نماز و مهدویت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اعزام مبلغ به مساجد شهر و روستاها، افزود: سازمان تبلیغات تمام تلاش خود را به کار بست تا در ایام و مناسبتهای مختلف مساجد را فعال نگه دارد.
وی افزود: یکی از شاخصها اقامه نماز در مدارس بود و تبلیغات اسلامی بیش از ۴۵۰ وعده در شهرستانها حضور یافت.
شاهینی بیان کرد: با توجه به شرایط کرونایی در کشور جشن تکلیف حقیقی و مجازی در مدارس برگزار شد و همچنین با بهبود شرایط کرونا در مدارس حضور یافتیم و برنامههای فرهنگی را با قدرت برگزار کردیم.
دبیر ستاد اقامه نماز تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در زمینه روحانیون شریکه الامام و امامان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی هم توانستیم در امر اقامه نماز اقدامات خوبی را ارائه دهیم و برنامههای آموزشی، نشستهای توانمندسازی را برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: کارگاه های تخصصی مهدویت و فرقههای نوظهور و آموزش و توانمندسازی روحانیون و حتی توانمندسازی شبکه تبلیغی و خصوصاً تشکلها در برخی شهرستانها انجام شد.
شاهینی ادامه داد: با محوریت مهدویت کارگاههای تخصصی کودک، نوجوانان و جوانان در شهرستانها برگزار و در باب خانههای عالم و سرکشی و تجهیز نمازخانهها هم کارهای خوبی در تبلیغات اسلامی استان انجام شد.
دبیر ستاد اقامه نماز و مهدویت تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ما اولین سازمانی بودیم که برنامه مصوب ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به ستاد اقامه نماز ارسال و طرح مصوب را انجام داده و بومی سازی کردیم.
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