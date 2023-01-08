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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

دبیر ستاد اقامه نماز تبلیغات اسلامی گلستان:

تبلیغات اسلامی گلستان دستگاه برتر در اقامه نماز شناخته شد

تبلیغات اسلامی گلستان دستگاه برتر در اقامه نماز شناخته شد

گرگان- دبیر ستاد اقامه نماز تبلیغات اسلامی گلستان گفت: پس از اعلام امتیازات کسب شده دستگاه های اجرایی از سوی ستاد اقامه نماز استان، تبلیغات اسلامی گلستان حائز رتبه برتر شد.

حجت الاسلام محمدعلی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبلیغات اسلامی دستگاه برتر نماز گلستان شد و اولین دستگاهی بود که در زمینه شاخص‌های طرح مصوب ستاد اقامه نماز توانست در ۲۲ شاخص جزو دستگاه های برتر باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز و مهدویت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اعزام مبلغ به مساجد شهر و روستاها، افزود: سازمان تبلیغات تمام تلاش خود را به کار بست تا در ایام و مناسبت‌های مختلف مساجد را فعال نگه دارد.

وی افزود: یکی از شاخص‌ها اقامه نماز در مدارس بود و تبلیغات اسلامی بیش از ۴۵۰ وعده در شهرستان‌ها حضور یافت.

شاهینی بیان کرد: با توجه به شرایط کرونایی در کشور جشن تکلیف حقیقی و مجازی در مدارس برگزار شد و همچنین با بهبود شرایط کرونا در مدارس حضور یافتیم و برنامه‌های فرهنگی را با قدرت برگزار کردیم.

دبیر ستاد اقامه نماز تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در زمینه روحانیون شریکه الامام و امامان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی هم توانستیم در امر اقامه نماز اقدامات خوبی را ارائه دهیم و برنامه‌های آموزشی، نشست‌های توانمندسازی را برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: کارگاه های تخصصی مهدویت و فرقه‌های نوظهور و آموزش و توانمندسازی روحانیون و حتی توانمندسازی شبکه تبلیغی و خصوصاً تشکل‌ها در برخی شهرستان‌ها انجام شد.

شاهینی ادامه داد: با محوریت مهدویت کارگاه‌های تخصصی کودک، نوجوانان و جوانان در شهرستان‌ها برگزار و در باب خانه‌های عالم و سرکشی و تجهیز نمازخانه‌ها هم کارهای خوبی در تبلیغات اسلامی استان انجام شد.

دبیر ستاد اقامه نماز و مهدویت تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ما اولین سازمانی بودیم که برنامه مصوب ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به ستاد اقامه نماز ارسال و طرح مصوب را انجام داده و بومی سازی کردیم.

کد مطلب 5676707

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