جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سیاست تثبیت نرخ ارز که از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد، اظهار داشت: رئیس جدید بانک مرکزی گفته است ارز نیمایی برای یک دوره یک ساله ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که قبل از مطرح شدن این موضوع بهتر بود مشورت می‌شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری پخته‌تری اتخاذ می‌شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دفاع کردن از یک نرخ برای ارز نیمایی برای یک دوره یک ساله کار سختی است، اما اینکه نرخ ارز نیمایی روزانه تعیین شود هم غلط است.

قادری ادامه داد: اگر نرخ ارز از ثبات برخوردار نباشد، صادرکنندگان و واردکنندگان و کسانی که با مسائل ارزی ارتباط دارند، اطلاع درستی از نرخ ارز نخواهند داشت و نمی‌توانند به درستی تصمیم گیری کنند.

وی تاکید کرد: کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت همگی به نوعی متأثر از نرخ ارز هستند و اگر وضعیت نرخ ارز مشخص نباشد، کسی نمی‌داند باید چه کند. به ویژه آنکه تولیدکنندگان نمی‌دانند که مواد اولیه را باید به چه قیمتی وارد کنند و کالای تمام شده را با چه قیمتی به فروش برسانند.

برخی افراد ارز می‌خرند و در گاوصندوق می‌گذارند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس، گفت: در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، جلوی سفته بازی گرفته می‌شود و تا حدی انگیزه‌های سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. برخی از افراد ارز را خریداری می‌کنند، اما آن را در گاوصندوق خانه‌های خود و بانک‌ها می‌گذارند که باید گفت این کار چه مشکلی از مشکلات کشور را حل می‌کند؟

وی اظهار داشت: ما باید جلوی سفته‌بازی و دلالی را بگیریم. هیچ اشکالی ندارد که به افراد ارز نیمایی داده شود، اما پس از پایان سال باید مشخص شود که آن فردی که ارز دریافت کرده، آن را صرف چه کاری کرده است. آیا این ارز به خارج از کشور و برای واردات و صادرات رفته یا آنکه فردی آن را به بهانه صادرات و واردات گرفته و در گاوصندوق خود گذاشته است تا سود کند که در این صورت سازمان مالیاتی باید سراغ این افراد برود.

قادری تاکید کرد: همه باید بدانند که برای حفظ قدرت خرید خود باید مسیری را انتخاب کنند که در راستای منافع جامعه باشد و نباید کسی جدا از منافع جامعه مسیر دیگری را انتخاب کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست تثبیت ارزی رئیس جدید بانک مرکزی ادامه دهنده سیاست ارزی جهانگیری است، گفت: خیر، بین این دو سیاست تفاوت زیادی وجود دارد، چرا که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بسیار پایین بود و تفاوت آن با نرخ ارز آزاد بسیار زیاد بود و مفاسد زیادی ایجاد می‌کرد اما فاصله بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد زیاد نیست.

قادری گفت: دولت باید نرخ تورم را کنترل کند و باید جلوی سفته بازی و دلالی گرفته شود. از سوی دیگر باید نرخ ارز آزاد هم باید کاهش پیدا کند و به حدود ۳۰ هزار تومان بازگردانده شود که این اتفاق باعث می‌شود فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد کمتر شود و مفاسد و رانت کاهش پیدا کند.