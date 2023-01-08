بارش پراکنده برف و باران در خراسان رضوی/سرعت باد افزایش می یابد

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی; بعدازظهر امروز و امشب احتمال بارش پراکنده باران و برف بویژه در ارتفاعات شمال غرب استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از فردا (دوشنبه) استان تحت تأثیر سامانه سرد و مرطوبی قرار خواهد گرفت که پیامد آن کاهش قابل ملاحظه دما، وقوع بارش در سطح استان (غالباً بصورت برف) و افزایش سرعت باد خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین تشکیل مه، کاهش دید و بویژه در محورهای سردسیر و کوهستانی کولاک برف، یخ زدگی و لغزندگی رخ خواهد داد. بارش‌های این سیستم بطور متناوب تا اوایل وقت پنج شنبه ادامه خواهد یافت اما بیشترین حجم بارش در بازه زمانی دوشنبه شب تا صبح چهارشنبه پیش بینی می‌شود.

آهنگرزاده افزود: ضمن اینکه با توجه به کاهش قابل ملاحظه دما، انتظار داریم از سه شنبه دمای حداقل شبانه در نواحی سردسیر استان به کمتر از ۱۵ درجه زیر صفر و دمای حداکثر روزانه حداقل تا چهار روز متوالی، کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا دوشنبه نیمه ابری صبح مه آلود بتدریج ابری بعدازظهر افزایش سرعت باد، اواخر وقت بارش برف پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۵- درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین صفر و ۱۴ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین بارندگی از جوین ۰.۸ میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان سرخس ۷۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.