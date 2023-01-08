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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۵۵

تمرین پرسپولیس بدون هافبک اصلی برای بازی حذفی

تمرین پرسپولیس بدون هافبک اصلی برای بازی حذفی

تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک روز استراحت، تمرینات خود را برای حضور در اولین بازی در رقابت‌های جام حذفی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران بعد از قهرمانی در نیم فصل لیگ بیست و دوم، آماده می‌شوند در دوره جدید رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور حضور یابند.

* پرسپولیس در اولین بازی در مرحله یک شانزدهم جام حذفی، روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ون پارس اصفهان خواهد بود و بر همین اساس، تمرینات خود را از امروز آغاز کرد.

* پیش از شروع تمرین، جلسه فنی برگزار شد و طی آن، بازی قبلی قرمزپوشان از روی تصاویر ویدئویی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت.

* سپس بازیکنان در سالن بدنسازی حاضر شدند و زیر نظر مربی بدنساز تیم با انجام حرکات کششی و نرمشی بدن‌ها را گرم کردند و در ادامه، وارد زمین چمن شدند.

* پاس‌های کوتاه و ترکیبی، شوت‌زنی به سمت دروازه، پاسکاری‌های تحت فشار و فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت.

* تمرین امروز ۹۰ دقیقه به طول انجامید و در پایان تمرین هم با توجه به در پیش بودن بازی در جام حذفی، ضربات پنالتی مورد تمرین قرار گرفت.

* سعید صادقی به دلیل مصدومیتی که در بازی قبل از ناحیه همسترینگ برای او اتفاق افتاد، امروز زیر نظر کادر پزشکی بود. شیخ دیاباته هم برنامه‌های پزشکی و مداوای خود را در این روزها دنبال می‌کند تا هر چه زودتر بتواند به مرز آمادگی و حضور در تمرینات گروهی برسد. سایر بازیکنان هم بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را برگزار و پس از آن راهی اردوی پیش از بازی برابر ون پارس اصفهان خواهد شد.

کد مطلب 5676932

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