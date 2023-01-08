تمرین پرسپولیس بدون هافبک اصلی برای بازی حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران بعد از قهرمانی در نیم فصل لیگ بیست و دوم، آماده می‌شوند در دوره جدید رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور حضور یابند.

* پرسپولیس در اولین بازی در مرحله یک شانزدهم جام حذفی، روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ون پارس اصفهان خواهد بود و بر همین اساس، تمرینات خود را از امروز آغاز کرد.

* پیش از شروع تمرین، جلسه فنی برگزار شد و طی آن، بازی قبلی قرمزپوشان از روی تصاویر ویدئویی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت.

* سپس بازیکنان در سالن بدنسازی حاضر شدند و زیر نظر مربی بدنساز تیم با انجام حرکات کششی و نرمشی بدن‌ها را گرم کردند و در ادامه، وارد زمین چمن شدند.

* پاس‌های کوتاه و ترکیبی، شوت‌زنی به سمت دروازه، پاسکاری‌های تحت فشار و فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت.

* تمرین امروز ۹۰ دقیقه به طول انجامید و در پایان تمرین هم با توجه به در پیش بودن بازی در جام حذفی، ضربات پنالتی مورد تمرین قرار گرفت.

* سعید صادقی به دلیل مصدومیتی که در بازی قبل از ناحیه همسترینگ برای او اتفاق افتاد، امروز زیر نظر کادر پزشکی بود. شیخ دیاباته هم برنامه‌های پزشکی و مداوای خود را در این روزها دنبال می‌کند تا هر چه زودتر بتواند به مرز آمادگی و حضور در تمرینات گروهی برسد. سایر بازیکنان هم بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را برگزار و پس از آن راهی اردوی پیش از بازی برابر ون پارس اصفهان خواهد شد.