آتش سوزی در نظرآباد با یک کشته و ۳ مصدوم

سرهنگ بیژن جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش‌سوزی در یک مغازه موتورسازی در منطقه سید جمال الدین نظرآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام نیروهای انتظامی به محل حادثه بیان کرد: این حادثه منجر به فوت یک جوان و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه در جریان این آتش‌سوزی به ۳۰ موتورسیکلت به ارزش حدود ۷ میلیارد ریال خسارت وارد شد، متذکر شد: بر اساس اعلام کارشناسان افتادن ته سیگار منجر به آتش گرفتن مواد اشتعال‌زا در این مغازه شده است.