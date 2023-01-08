آتش سوزی در نظرآباد با یک کشته و ۳ مصدوم

سرهنگ بیژن جنتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتشسوزی در یک مغازه موتورسازی در منطقه سید جمال الدین نظرآباد به مرکز فوریتهای پلیسی اعلام شد.
وی با اشاره به اعزام نیروهای انتظامی به محل حادثه بیان کرد: این حادثه منجر به فوت یک جوان و مصدومیت سه نفر دیگر شد.
معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه در جریان این آتشسوزی به ۳۰ موتورسیکلت به ارزش حدود ۷ میلیارد ریال خسارت وارد شد، متذکر شد: بر اساس اعلام کارشناسان افتادن ته سیگار منجر به آتش گرفتن مواد اشتعالزا در این مغازه شده است.
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