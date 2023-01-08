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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۴۹

معاون انتظامی البرز خبر داد؛

آتش سوزی در نظرآباد با یک کشته و ۳ مصدوم

آتش سوزی در نظرآباد با یک کشته و ۳ مصدوم

کرج- معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی البرز گفت: آتش سوزی در یک موتور فروشی در نظرآباد منجر به فوت یک جوان و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

سرهنگ بیژن جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش‌سوزی در یک مغازه موتورسازی در منطقه سید جمال الدین نظرآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام نیروهای انتظامی به محل حادثه بیان کرد: این حادثه منجر به فوت یک جوان و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه در جریان این آتش‌سوزی به ۳۰ موتورسیکلت به ارزش حدود ۷ میلیارد ریال خسارت وارد شد، متذکر شد: بر اساس اعلام کارشناسان افتادن ته سیگار منجر به آتش گرفتن مواد اشتعال‌زا در این مغازه شده است.

کد مطلب 5676947

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