تیراندازی در کارولینای شمالی در آمریکا/ ۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز، پلیس آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که جسد ۵ نفر که در منزلی مسکونی در ایالت کارولینای شمالی به قتل رسیده اند را کشف کرده است؛ افرادی که به ضرب گلوله کشته شده اند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، پلیس محلی اعلام کرد که ضارب بعد از شلیک به ۴ ساکن خانه خودکشی کرده است.

پلیس منطقه «های پوینت» واقع در ایالت کارولینای شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش جسد ۲ بزرگسال و ۳ خردسال را در یک خانه مسکونی کشف کردند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که در پی تیراندازی نزدیک پیاده رو مشاهیر هالیودد یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز گزارش داده بود که یک مرد مسلح به سمت مردانی که در حال تَرک یکی از ساختمان‌ها در ساعات اولیه صبح شنبه بودند، تیراندازی کرد.

به گزارش مهر، پس از وقوع حوادثی از قبیل تیراندازی در سوپر مارکت در «بوفالو» واقع در نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد و قتل عام در مدرسه‌ای در ایالت تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، فشار بر دولت ایالات متحده برای مقابله با افزایش خشونت‌های مرتبط با اسلحه افزایش یافته است و پیشتر نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که از لایحه مصوب مجلس سنا در آمریکا پیرامون سخت گیرانه تر کردن حمل آزادانه سلاح حمایت می‌کند.

این در حالیست که لابی پرقدرت اسلحه سازی در آمریکا که از قدرت و نفوذ زیادی میان مقامات آمریکایی برخوردار است؛ پیشتر اجازه پیاده سازی قوانین مشابه را نداده و با آنها به شدت مقابله کرده است و این موضوع چندین کشته در هر روز در آمریکا برجای می‌گذارد.

قدرت و نفوذ لابی‌های کارخانجات تولید سلاح در لایه‌های قدرت آمریکا، از مهمترین دلیل انفعال در مقابل کشتارهای کور و بی توجهی به به روزرسانی قوانین حمل سلاح گرم است.