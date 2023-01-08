هیچ مذاکره ای با فرهاد مجیدی نمی کنم/ «اتاق ندارها» حاشیه ساختند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از پایان جلسه امروز با هیأت مدیره باشگاه استقلال به خبرنگاران گفت: جلسهای مثل نشستهای قبلی بود. همه حمایت کردیم تا بازیکنان بتواند بازی با تراکتور را در جام حذفی که روز پنجشنبه است جبران کنند.
او درباره مشکلات جاری باشگاه همچون بحث حضور محمد محبی در استقلال تاکید کرد: محبی قبل از اینکه من بیایم باید کارش انجام میشد. باز من روزی که آمدم ۹۰ هزار دلارش واریز شد اما بقیه برگشت خورد. داریم همچنان پیگیری میکنیم.
مدیرعامل باشگاه استقلال درباره شایعه اختلاف با ساپینتو تاکید کرد: اتفاقی نیفتاده که بخواهیم به اختلاف بخوریم. اختلاف ما مربوط به کارهای زیر ساختی است. کمپ ناصر حجازی را با یک ماه پیش مقایسه کنید. اینقدر خوب شده است که دیگر اینجا را رها نمیکنند.
او درباره اینکه بسته بودن درب اتاق سرمربی تیم گویا ایجاد حاشیه کرده بود، یادآور شد: اتاق او حاشیه نداشت؛ آنهایی که اتاق نداشتند حاشیه درست کردند. همه اتاق خاص دارند. اتاق مهم است یا زمین تمرین و پول مربی اهمیت دارد.
مدیرعامل استقلال درباره عدم رضایت از نتایج تیم گفت: امکانش هست صحبتی از جانب برخی هواداران شده باشد. البته خود آقای ساپینتو هم از نتیجه راضی نیستند. اتفاقاً امروز حمایت همه جانبه از او و تیم داشتیم. ما با نتیجه یک بازی تصمیم نمیگیریم. متحد شدیم تا روز پنجشنبه بازیکنان جبران کنند.
او درباره سفر یک روزه به دبی امارات گفت: باید یک روزه خودم را میرساندم. چون اگر یک روز هم تأخیر داشتیم به مشکل میخوردیم. ما باید یک روزه پول یکی از بازیکنان خارجی را که درخواست جدایی داده بود واریز میکردیم. رفتنم پول را آوردم تا این مشکل برطرف شود. برای قایدی میخواستم بروم که نشد و هفته آینده دوباره برای او و گابریل پین میروم. امروز با آقای ساپینتو جلسه خوبی داشتیم
فتح الله زاده در پایان درباره شایعه مذاکره برای بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال گفت: اصلاً هیچ قصدی در این زمینه ندارم. او دارد امارات کار میکند. باید کمک کنیم آنجا موفق شود.
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