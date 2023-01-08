به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر یکشنبه در نشست با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: در بحث راه اندازی جمعیت هلال احمر در جزیره خارگ چند شاخصه مهم مانند تأمین سلامت و ایمنی افراد جامعه، جذب، سازماندهی و آموزش افراد ساکن در جزیره خارگ به منظور آمادگی برای ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح مد نظر قرار گیرد و از همین رو بخشداری ویژه خارگ آمادگی کامل جهت هم افزایی در این موضوع را داراست.
وی افزود: تقویت نقشپذیری اجتماعی جوانان خارگی با تمرکز بر ایجاد و تقویت روحیه داوطلبی در ارائه خدمات حوزه هلال احمر و فرصتسازی برای مشارکت بیشتر داوطلبان در فعالیتهای این جزیره، لحاظ شود.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: ارتقای فرهنگ توجه به ایمنی و تابآوری حوزه شهری خارگ بهمنظور کاهش خطرپذیری و مقابله موثر با حوادث، کمک به توانمندسازی جامعه جزیره برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری، تقویت امکانات امدادی و آموزشی در خانههای هلال و تجهیز تیمهای آموزشدیده برای پاسخگویی در زمان حوادث با استفاده از ظرفیتها موجود در جزیره خارگ به عنوان اهداف اصلی هلال احمر در جزیره خارگ تدوین و ترسیم شود.
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