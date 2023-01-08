توزیع ۱۴۰۰بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندانهای آذربایجان غربی، مراد فتحی روز یکشنبه با بیان اینکه این مقدار بسته معیشتی در قالب طرح «خاتم سلیمانی» توزیع شد، اظهار کرد: این بستهها از طریق ۱۴ مرکز انجمن حمایت از زندانیان در اختیار خانوادههای نیازمند قرار گرفت.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی به نقش انجمنهای حمایت از زندانیان آذربایجانغربی در آزادی ۸۰ مددجوی معسر جرایم غیر عمد توسط خیرین اشاره کرد و ادامه داد: ارزش این بستههای حمایتی بیش از چهار میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال است.
وی در رابطه با آزادی ۱۲ مددجو در ماکو با کمک انجمن حمایت از زندانیان، گفت: برای آزاد سازی این افراد بیش از ۶ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال توسط خیرین هزینه شد.
فتحی همچنین از آزادی ۳۱ زندانی در خوی با مشارکت خیرین در قالب طرح خاتم سلیمانی خبر داد.
پویش شهید سلیمانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی از ۲۵ آذر در استان راهاندازی شده است و تا ۲۵ دی ماه جاری ادامه خواهد داشت.
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