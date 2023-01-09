جنایات غرب علیه زنان برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر یکشنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی که در مسجد حاجی خان ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت تبلیغات اسلامی در سه محور رسانه، نوجوانان و بانوان است و باید نگاه ویژه ای به این موارد داشته باشیم و لازم است خط و مشی رهبر انقلاب و سخنرانیهای معظم له در اولویت مطالعات و رصد فعالین فرهنگی باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: در بعد گفتمان سازی در عرصه بانوان نیازمند باید دو مسئله، الگوی زن اسلامی و جنایات غرب بر علیه زنان به مردم تبیین شود و سال هاست رهبر انقلاب بر تبیین چهره دروغین غرب در دفاع مصنوعی از زنان تاکید دارند که ما از غرب مطالبه داریم و آنها نسبت به زن بدهکار هستند و امروز هم غرب به زن ظلم میکند و خودشان هم مستند نوشته اند و لازم است این مسائل گفته شود.
وی خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به حوزه عفاف و حجاب زنان و کتب تدوین شده در این عرصه فقط برای بانوان نیست و آقایان هم لازم است این کتابها را مطالعه کنند و از جنایات غرب بر علیه زنان آگاه شوند.
حجت الاسلام امامی افزود: ما از مؤسسات و مجموعههایی که در حوزه برگزاری جشن تکلیف برای دختران تازه به سن تکلیف رسیده فعالیت میکنند، حمایت میکنیم و برگزاری جشنهای تکلیف در مدارس برای دختران فرصتی برای شکل گیری شخصیتهای دینی آن هاست و اجرای باشکوه این مراسمات میتواند در ذهن آنها خاطراتی ماندگاری را ثبت کند.
وی تصریح کرد: در حوزه نوجوانان آن گونه که باید فعالیت میشد، صورت نگرفته است و ارتباط با این قشر باید بیش از گذشته باشد و دشمن بر روی نوجوانان سرمایه گذاری کرده است و حدود ده سال قبل رهبر انقلاب در این خصوص تذکر و هشدار داده بودند اما کسی بدان توجه نکرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان با بیان اینکه شخصیت انسانها در دوران نوجوانی شکل میگیرد، گفت: در خصوص فعالیت در عرصه نوجوانان کتب متعدد و ارزشمندی نوشته شده است و باید اینها تهیه و در اختیار فعالین این عرصه قرار گیرد و برای تبلیغات اسلامی فعالیت در حوزه نوجوانان بسیار حائز اهمیت است و در این راستا در سازمان تبلیغات اسلامی کشور بنیاد نوجوانان راه اندازی شد که در حوزه دانش اموزان فعالیت خواهد کرد.
وی سومین رویکرد تبلیغات اسلامی را فعالیت در عرصههای رسانهای عنوان کرد و افزود: عدهای از رسانه به عنوان ابزاری برای رساندن پیام و قدرت تعبیر میکنند و حال آنکه این گونه نیست و رسانه امروز خود پیام و قدرت است و رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید دارند و اساس تبلیغات اسلامی نیز رسانه است و دشمن شبه جریانهایی برای حمله به مقدسات راه اندازی کرده است.
حجت الاسلام امامی تاکید کرد: باید نشستهای بومی رسانهای، جلسات نقد و نظر در خصوص فیلمها و تولیدات رسانهای و تولید فیلم و مستند در دستور کار مسئولین تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در آذربایجان غربی نمادهای وحدت شیعه و سنی و آشوری متعدد وجود دارند که هم در عرصه وحدت و هم در عرصههای دفاع از کشور فعال هستند و در راه انقلاب شهید دادند و در حوزههای خیریه و مدرسه سازی و جاده سازی هم فعال هستند و باید از زندگی اینها برنامه تولید و رسانهای شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی در نطقه کانونی تمدن سازی اسلامی قرار دارد، افزود: تمدن غرب به لحاظ زیرساختی دچار بحران است و این را مخفی میکند و چشم خدابینی هم چون رهبر انقلاب لازم است، ببیند که ساختارهای فکری شأن به هم خورد و رهبرمعظم بر روی آن دست گذاشته است.
وی تصریح کرد: آنچه که غرب بر علیه ایران انجام میدهد کنش نیست، بلکه واکنش است چرا که خود را در سقوط می بیند و با این نگاهها حاج قاسمها تربیت میشود با این دیدگاه جریان مقاومت پشت دربهای واشنگتن ایستاده است و این نگاه پیروزمندانه است و اگر با نگاه یاس و ناامیدی به مسئله نگاه کنیم دشمن پشت دیوارهای کشور ایستاده است و دشمن میخواهد یاس و ناامیدی را غالب کند.
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