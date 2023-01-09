ادارات خراسان شمالی دورکار شدند

محمد تقی ولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دستور محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی و با توجه به افت شدید دما و مصوبه کارگروه هماهنگی و تأمین پایدار سوخت زمستانی کلیه فعالیت ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی از فردا بیستم دی ماه تا بیست و دوم دی ماه دور کاری می‌شود.

مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان شمالی گفت: مراکز امدادی، عملیاتی، خدمات رسان، بهداشت و درمان از اجرای این طرح مستثنی هستند.

وی افزود: فعالیت‌های آموزشی و پرورشی کلیه مراکز آموزشی و دانشگاهی به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی است.

وی افزود: صرفاً حوزه‌های آزمون نهایی و سراسری مدارس آموزش و پرورش به قوت خود باقی است.

ولیان گفت: همچنین در راستای عدم ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی و شهرداری به مردم، واحدهای کشیک در این سه روز فعال می‌باشد.