کانال سوئز بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانههای مصری در خبری فوری اعلام کردند یک کشتی به نام «Glory» در کانال سوئز به گل نشسته و قایقهای یدککش در حال تلاش برای دوباره شناورکردن آن هستند.
در ماه مارس پارسال نیز یک کشتی در کانال سوئز به گل نشست و به مدت ۶ روز عبورومرور کشتیها مختل شد. اوایل فروردین ۱۴۰۱ کشتی عظیم کانتینربر «اور گیون» با وزن ۲۲۰ هزار تن که از چین به مقصد بندر روتردام هلند در حرکت بود، از ساعات پایانی ۲۳ مارس (۳ فروردین) عرض کانال سوئز را مسدود کرد.
این حادثه باعث شد تا بیش از ۴۰۰ کشتی دیگر در این آبراهه بینالمللی گیر کنند و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز افزایش یابد.
افزون بر صدها کشتی که در این کانال حبس شده و در انتظار بازگشایی دوبارۀ مسیر بودند، دهها کشتی نیز تصمیم گرفتند قبل از ورود به این آبراهۀ کلیدی، مسیر خود را تغییر دهند و با عبور از دماغه امید نیک در جنوبیترین نقطه آفریقا و با اضافه کردن حدود دو هفته به مدت زمان سفر خود، محمولههای خود را به مقصد برسانند.
حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی کانال ۱۹۳ کیلومتری سوئز میگذرد، کانالی که دریای مدیترانه را به دریای سرخ وصل میکند و کوتاهترین مسیر میان آسیا و اروپاست.اگر کشتیها بخواهند با دور زدن آفریقا مسیر اروپا آسیا را طی کنند دو هفته بیشتر وقت میبرد.
نظر شما