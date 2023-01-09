استحکام بخشی مسکن ملی فرهنگیان همدان مشکلی ندارد

ایوب اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پروژه نهضت ملی که ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) کارگزار این پروژه است در حال اجراست و در حال حاضر بحث امور مربوط به نظام مهندسی، پروانه‌ها در حال پیگیری هستند.

وی یادآور شد: یکی از اقدامات قانونی اجرای پروژه، اخذ مجری است و با توجه به جا به جاهایی که در نقشه‌ها صورت گرفته است از جمله وضعیت خاک و در نهایت با جمع بندی ها و تحکیم اثری که صورت گرفت و بر اساس آن طراحی صورت گرفت و ستاد اجرایی در حال انجام پروژه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان تصریح کرد: با تأیید نقشه‌های نهایی پروژه با سرعت لازم ادامه پیدا خواهد کرد.

اسداللهی در مورد استحکام و بلاتکلیفی این پروژه بیان کرد: بحث بلاتکلیفی قبلاً مطرح شده بود و تحکیم بستر انجام گرفت و منتظر آزمایشات فنی بودیم که باید نتیجه می‌داد و خوشبختانه آزمایشات فنی انجام شد و بر اساس اعلام کار گزار آزمایشات نتیجه مثبتی داشت و بر اساس طراحی‌ها و نقشه ها به زودی بعد از اخذ مجوزهای لازم از نظام مهندسی کار ادامه پیدا خواهد کرد.