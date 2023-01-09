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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

مدیرکل راه و شهرسازی همدان:

استحکام بخشی مسکن ملی فرهنگیان همدان مشکلی ندارد

استحکام بخشی مسکن ملی فرهنگیان همدان مشکلی ندارد

همدان_مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: با توجه به آزمایشات فنی و اعلام کارگزار، استحکام بخشی مسکن ملی فرهنگیان همدان مشکلی ندارد.

ایوب اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پروژه نهضت ملی که ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) کارگزار این پروژه است در حال اجراست و در حال حاضر بحث امور مربوط به نظام مهندسی، پروانه‌ها در حال پیگیری هستند.

وی یادآور شد: یکی از اقدامات قانونی اجرای پروژه، اخذ مجری است و با توجه به جا به جاهایی که در نقشه‌ها صورت گرفته است از جمله وضعیت خاک و در نهایت با جمع بندی ها و تحکیم اثری که صورت گرفت و بر اساس آن طراحی صورت گرفت و ستاد اجرایی در حال انجام پروژه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان تصریح کرد: با تأیید نقشه‌های نهایی پروژه با سرعت لازم ادامه پیدا خواهد کرد.

اسداللهی در مورد استحکام و بلاتکلیفی این پروژه بیان کرد: بحث بلاتکلیفی قبلاً مطرح شده بود و تحکیم بستر انجام گرفت و منتظر آزمایشات فنی بودیم که باید نتیجه می‌داد و خوشبختانه آزمایشات فنی انجام شد و بر اساس اعلام کار گزار آزمایشات نتیجه مثبتی داشت و بر اساس طراحی‌ها و نقشه ها به زودی بعد از اخذ مجوزهای لازم از نظام مهندسی کار ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5677489

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
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      خواهش میکنم چندسال دیگه ماصاحب خانه میشیم کی قراره خانه هاروتحویل بدن.مامستجریم دوتابچه دارم 120 میلیون دادیم ماهی 500.امسال صاحب خانه گفته بایددومیلیون اجاره بدین یا80 میلیون بذارین روپول پیش ازکجابیاریم بااین گرانی
    • حسن IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 0
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      سلام من فرهنگی ساکن همدان هستم تایید نهایی هم شدم ولی هنوز حتی پیامک واریز هم ارسال نشده ،به هیچ کدام از ما ارسال نشده پیگیری هم میکنم کسی پاسخگو نیست
    • حسین IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خیلی از استان ها کاراشون پیش رفته و بعضا واحد تحویل دادن اما ماشاالله همدان مثل همیشه عقبه اجاره ها سرسام آوره و هیچ خبری هم از مسکن ملی همدان نیست حتی زمین هاش رو هم هنوز مشخص نکردن و معلوم نیست کدوم بیابونی میخوان زمین بدن
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
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      مثل پل فرهنگیان.شورای شهر تو بوق و کرنا گذاشته بود پل مشکل فنی داره و حادثه ساختمان ابادان در حال تکراره چی شددر عرض یک ماه بر طرف شد.حالا شد استحکام خاک فرهنگیان چی کردید مستحکم شد نکنه مثل جاده ها زیرسازی و اسفالت کردید.ویه دومتری بتون ریختید مستحکم شد بابا کم ملتو هالو فرض کنید .

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