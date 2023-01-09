لزوم اجرای دقیق طرح یاریگران زندگی در روستاهای خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دو شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فرمانداران جهت اجرای کامل طرح یاریگران زندگی در روستاها جدیت داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ارتقای سلامت اجتماعی در محیط‌های روستایی کشور، تحقق جامعه عاری از اعتیاد و سالم، آگاه سازی روستاییان درباره خطر رو به رشد اعتیاد و محافظت اصولی از نسل آینده از مزایای مهم اجرای این طرح است.

وی بیان داشت: ایجاد حساسیت و آگاهی بخشی در محیط‌های روستایی نسبت به موضوع کنترل و کاهش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی یک امر ضروری است.

حسین نژاد گفت:: آموزش و فرهنگ سازی رکن مهم در اجرای طرح فوق است.