نخستین کنفرانس ملی طبیعت‌ درمانی بسکی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ساوری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعتگردی و طبیعت درمانی بسکی اظهار کرد: دکتر غلامعلی بسکی فعال و دوستدار محیطزیست ملقب به پدر طبیعت ایران، چهرهای ملی و بینالمللی بود که اقدامات بسیار مؤثر و ماندگاری برای مردم منطقه و استان به یادگار گذاشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعتگردی و طبیعتدرمانی بسکی در روزهای ۶ و هفت بهمنماه سال جاری در گنبدکاووس با حضور فعالان حوزههای گردشگری و سلامت، اعم از جوامع تأسیسات گردشگری، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی، شرکتهای سازنده تجهیزات پزشکی، تولیدکننده گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، استارتاپها، شرکتهای تسهیل گر سلامت و غیره برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: این کنفرانس در محورهای مختلفی از جمله توریسم تندرستی، اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از بیماریهای مزمن با تغذیه، ورزشدرمانی، نقش طبیعتدرمانی در پیشگیری و نقاهت، آرامسازی و ذهن آگاهی در طبیعت، هماهنگی با انرژیهای طبیعت، هتلینگ طبیعتگردی با رویکرد حفظ محیطزیست، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ در توریسم سلامت، گردشگری تندرستی و توسعه پایدار برگزار میشود.
ساوری ادامه داد: برگزاری اینگونه همایشها علاوه بر معرفی خدمات و ظرفیتهای مغفولمانده استان در حوزه گردشگری سلامت و طبیعتگردی، زمینه معرفی سایر ظرفیتهای استان را هم فراهم میسازد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان یادآور شد: در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از توانمندیها و ظرفیتهای گردشگری، بومگردی و صنایعدستی استان برگزار خواهد شد.
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