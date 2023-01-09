گردشگری سلامت در گلستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی بسکی اظهارکرد: گردشگری سلامت در استان گلستان از موضوعات مغفول‌مانده حوزه گردشگری بوده که علی‌رغم پتانسیل‌های استان در این حوزه به آن توجه نشده است.

فرماندار ویژه گنبد کاووس تأکید کرد: گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی می‌تواند به یکی از اقدامات تحول زا در حوزه گردشگری و در راستای رونق اقتصادی استان تبدیل شود.

دهرویه تصریح کرد: گردشگری سلامت و توسعه آن می‌تواند یکی از مگاپروژه‌های استانی باشد که به ثمر نشاندن این پروژه نیازمند همکاری سایر بخش‌های استان است و باید با هم‌افزایی و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی موانع توسعه و پویایی گردشگری سلامت را احصاء و رفع کنیم.

وی بیان کرد: می‌توانیم با برنامه‌ریزی خوب در ایام برگزاری نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی بسکی و دعوت از مقامات ملی و استانی، معرفی مطلوبی از توانمندی‌های گردشگری سلامت در استان داشته باشیم.

در ادامه جلسه هماهنگی این کنفرانس ملی، مدیر بیمارستان بسکی گنبدکاووس و فرزند مرحوم دکتر غلامعلی بسکی بیان کرد: هم‌افزایی بین دستگاهی و استفاده از امکانات بخش‌های مختلف استان موجب کیفیت اجرای این کنفرانس ملی می‌شود.

بهناز بسکی اضافه کرد: شهرستان گنبدکاووس پتانسیل‌های بالقوه بسیار مطلوبی دارد و نیاز است تا با برگزاری این کنفرانس‌های ملی این توانمندی و پتانسیل‌ها را نمایان کنیم.