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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۴۱

فرماندار ویژه گنبد کاووس:

گردشگری سلامت در گلستان مغفول مانده است

گردشگری سلامت در گلستان مغفول مانده است

گرگان- فرماندار ویژه گنبد کاووس گفت: گردشگری سلامت در گلستان از موضوعات مغفول‌مانده حوزه گردشگری بوده که علی‌رغم پتانسیل‌های استان در این حوزه به آن توجه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی بسکی اظهارکرد: گردشگری سلامت در استان گلستان از موضوعات مغفول‌مانده حوزه گردشگری بوده که علی‌رغم پتانسیل‌های استان در این حوزه به آن توجه نشده است.

فرماندار ویژه گنبد کاووس تأکید کرد: گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی می‌تواند به یکی از اقدامات تحول زا در حوزه گردشگری و در راستای رونق اقتصادی استان تبدیل شود.

دهرویه تصریح کرد: گردشگری سلامت و توسعه آن می‌تواند یکی از مگاپروژه‌های استانی باشد که به ثمر نشاندن این پروژه نیازمند همکاری سایر بخش‌های استان است و باید با هم‌افزایی و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی موانع توسعه و پویایی گردشگری سلامت را احصاء و رفع کنیم.

وی بیان کرد: می‌توانیم با برنامه‌ریزی خوب در ایام برگزاری نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی بسکی و دعوت از مقامات ملی و استانی، معرفی مطلوبی از توانمندی‌های گردشگری سلامت در استان داشته باشیم.

در ادامه جلسه هماهنگی این کنفرانس ملی، مدیر بیمارستان بسکی گنبدکاووس و فرزند مرحوم دکتر غلامعلی بسکی بیان کرد: هم‌افزایی بین دستگاهی و استفاده از امکانات بخش‌های مختلف استان موجب کیفیت اجرای این کنفرانس ملی می‌شود.

بهناز بسکی اضافه کرد: شهرستان گنبدکاووس پتانسیل‌های بالقوه بسیار مطلوبی دارد و نیاز است تا با برگزاری این کنفرانس‌های ملی این توانمندی و پتانسیل‌ها را نمایان کنیم.

کد مطلب 5677768

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