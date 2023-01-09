به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری بعدازظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از راه عشایری آغداش جعفرآباد اظهار کرد: این پروژه راه عشایری به طول ۷.۵ کیلومتر و با اعتبار ۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: از محل سفر رئیس جمهور به استان اردبیل اعتبار افتتاح این راه تأمین شده بود که از طریق وزارت نفت موفق به دریافت اعتبار و تکمیل این پروژه راه عشایری شدیم.

فرماندار بیله سوار گفت: با افتتاح این پروژه تعداد ۹ قشلاق با ۳۵۰ خانوار از راه عشایری مناسب بهره مند شدند به طوری که با افتتاح این راه مسیر تردد به شهرستان پارس آباد بیش از ۳۰ کیلومتر کاهش یافت.

اصغری از ارائه پنل خورشیدی به مناطق روستایی و عشایری شهرستان خبر داد و افزود: امسال ۱۱ پنل خورشیدی در بین مناطق عشایری توزیع شده و مشکلات مناطق عشایری در قالب میز خدمت از اوایل امسال با حضور ادارات شهرستان در مناطق عشایری پیگیری و رفع می‌شود.

وی بیان کرد: براساس آمار ۱۷ میز خدمت امسال در مناطق عشایری شهرستان برگزار شده است که در راستای رفع مشکلات و مسائل روستاییان و عشایر برگزاری این میز خدمت مؤثر و راهگشا بوده است.

فرماندار بیله سوار احداث، شن ریزی، زیرسازی و تسطیح مسیر عشایری را یادآور شد و بیان کرد: راه روستایی ابتدایی‌ترین و از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه است و انتظار می‌رود با بسترسازی مناسب به ویژه در بخش جاده‌ای شاهد شکوفایی، پیشرفت و رونق اقتصادی در این منطقه باشیم.