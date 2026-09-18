تربیت نسل جوان نیازمند پیوند خانه، مدرسه و مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی، در خطبه های نمازجمعه این هفته ایرانشهر، استقامت در مسیر الهی و حفظ وحدت ملی را از راهبردهای مقابله با جنگ ترکیبی و توطئههای دشمنان عنوان کرد.
امام جمعه ایرانشهر همچنین با خیرمقدم به اساتید، علما و طلاب حوزههای علمیه در آغاز سال تحصیلی جدید، حضور آنان را موجب تقویت ظرفیتهای معنوی و علمی شهرستان دانست.
حجتالاسلام بزمانی با اشاره به میلاد امام حسن عسکری (ع)، مجاهدتهای آن حضرت در دوران محدود امامت را الگویی برای هدایت جامعه در شرایط دشوار دانست و بر ضرورت تبیین این سیره برای نسل جوان تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وفات حضرت معصومه (س)، عفت، حیا، بصیرت و مسئولیتپذیری آن حضرت را از ویژگیهایی دانست که میتواند برای دختران جامعه الگو باشد.
استقامت و وحدت در برابر جنگ ترکیبی
امامجمعه ایرانشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اهداف دشمن از تحمیل جنگ به ایران را مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ایجاد اختلاف و تجزیه عنوان کرد و گفت: پس از ناکامی در جنگ نظامی، فشارهای اقتصادی و رسانهای و جنگ ترکیبی در دستور کار دشمن قرار گرفته است.
وی با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ امید، استقامت و وحدت ملی تأکید کرد و افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایستادگی و همبستگی میتواند در برابر فشارها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
حجتالاسلام بزمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر همکاری خانوادهها، فرهنگیان و نهادهای آموزشی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان خانه، مدرسه و مسجد میتواند زمینه تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و برخوردار از هویت دینی و اجتماعی را فراهم کند.
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