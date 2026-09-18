به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری، در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تجربه هشت سال جنگ تحمیلی را یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخی ملت ایران دانست و گفت: دفاع مقدس نشان داد می‌توان با تکیه بر ایمان، وحدت و توان داخلی، تهدیدهای بزرگ را به فرصتی برای تقویت اقتدار کشور تبدیل کرد.

خطیب جمعه دلگان اظهار کرد: جنگ تحمیلی صرفاً یک درگیری مرزی نبود، بلکه ملت ایران با یک رویارویی گسترده مواجه شد و ایستادگی مردم و رزمندگان، این تهدید را به گنجینه‌ای از تجربه و اقتدار تبدیل کرد.

وی افزود: امروز نیز فشارهای اقتصادی، جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی از جمله تهدیدهایی است که جامعه با آن مواجه است و مقابله با آنها نیازمند حفظ وحدت، جهش علمی، تقویت اقتصاد و مقاومت فعال است.

ضرورت پیوند خانه، مدرسه و مسجد برای تربیت نسل آینده

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: تربیت نسل آینده نیازمند همکاری خانه، مدرسه و مسجد است و مسجد می‌تواند به کانون فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی محله تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، این بانوی بزرگوار را الگویی برای دختران و زنان مسلمان دانست و بر اهمیت توجه به ارزش‌های اخلاقی و دینی در تربیت نسل جوان تأکید کرد.

خطیب جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و تحولات یمن، اظهار کرد: تحولات منطقه نشان می‌دهد ملت‌هایی که بر باور و توان خود تکیه می‌کنند، می‌توانند در برابر فشارها ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه با محکومیت شهادت مولوی محمدیوسف گرگیج، امام‌جماعت مسجد محمد رسول‌الله (ص) زاهدان، گفت: این عالم اهل‌سنت از چهره‌های وحدت‌آفرین بود و شهادت او موجب تأثر و اندوه شد.وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم شیعه و سنی افزود: حوادثی که با هدف ایجاد تفرقه میان مردم رخ می‌دهد، نباید به اختلاف و شکاف اجتماعی منجر شود و حفظ وحدت و انسجام مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

خطیب جمعه دلگان همچنین خواستار شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این حادثه شد و تأکید کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با پیگیری موضوع، عاملان این جنایت را شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد کنند.