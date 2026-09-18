به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو روز جمعه در بازدید از جشنواره انگور، با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای مهم منطقه است، اظهار کرد: امروز ظرفیتهای اقامتی ارومیه در حال توسعه است و از واحدهای اقامتی و هتلهای مختلف تا مجموعههای مجهز و هتلهای پنجستاره در این شهرستان پیشبینی شده تا بتوانیم میزبانی شایستهای از گردشگران داشته باشیم.
فرماندار ارومیه افزود: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره انگور علاوه بر معرفی فرهنگ، آداب و ظرفیتهای بومی منطقه، میتواند به عنوان بستری برای ارتباط با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مسیر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را هموار کند.
وی توسعه زیرساختهای حملونقل را از دیگر الزامات رونق گردشگری و سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساختهای ریلی، طرحهای مهمی در حوزه حملونقل جادهای و آزادراهی در حال پیگیری است که اتصال ارومیه به شبکههای ارتباطی منطقه و کشور را تقویت خواهد کرد.
فرماندار ارومیه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی آذربایجان غربی ادامه داد: اقتصاد استان تنها متکی به یک بخش نیست؛ بلکه کشاورزی، صنعت و گردشگری سه ظرفیت مهم اقتصادی استان هستند که باید در کنار یکدیگر تقویت شوند.
فرماندار ارومیه با اعلام آمادگی این شهرستان برای پذیرش سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: ارومیه با آغوش باز از سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استقبال میکند و تلاش مدیریت شهرستان بر این است که با همراهی مجموعه مدیریتی استان، موانع سرمایهگذاری کاهش یافته و زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
وی تصریح کرد: هدف این است که با توسعه زیرساختها، تقویت ظرفیتهای اقامتی، حملونقل و گردشگری، ارومیه به مقصدی مناسب برای گردشگران و سرمایهگذاران تبدیل شود و رویدادهایی همچون جشنواره انگور نیز به فرصتی برای معرفی این ظرفیتها در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
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