به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام عصر امروز دوشنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش در برابر خوشه طلایی ساوه بیان کرد: بازی‌های جام حذفی سخت‌تر از لیگ برتر است چون در لیگ فرصت برای جبران اشتباه وجود دارد ولی در حذفی زمان محدود است و گاهی اولین اشتباه آخرین اشتباه است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: همیشه می‌گویند جام حذفی جام شگفتی‌هاست و این بارها ثابت شده نباید در این مسابقات هیچ تیمی را دست کم گرفت. ما با انگیزه کافی وارد زمین می‌شویم تا شروع خوبی را در مسابقات داشته باشیم.

وی درباره تیم خوشه طلایی گفت: بازی‌های تیم خوشه طلایی را دیده‌ایم و آنها را آنالیز کرده‌ایم. تیم قابل احترامی هستند و مثل تمامی مسابقات باید با تمرکز کامل در میدان حاضر شویم و برای موفقیت بجنگیم.

نکونام ادامه داد: ما قبلاً طعم قهرمانی در جام حذفی را چشیده‌ایم و به خوبی می‌دانیم که در این جام باید در تمامی مسابقات با تمرکز بالا حاضر شویم و تا ثانیه آخر تلاش کنیم و به هیچ وجه حریف را دست کم نخواهیم گرفت.

وی گفت: باید خودمان را برای جنگ در سه جام آماده کنیم. بعد از حذفی دوباره به لیگ بر می‌گردیم. خیلی زود هم لیگ قهرمانان برایمان آغاز می‌شود. جنگیدن در سه جام در عین حال که هیجان‌انگیز نیز دشوار است.