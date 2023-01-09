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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان:

۷۰۰ هزار تن پیاز برداشت و روانه بازار داخلی می شود

۷۰۰ هزار تن پیاز برداشت و روانه بازار داخلی می شود

کرمان - رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان از عرضه ۷۰۰ هزار تن محصول پیاز به بازار داخلی خبر داد.

احمد احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به میزان کافی محصول پیاز در جنوب کرمان کشت شده است و پیش بینی می‌کنیم از ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن محصول پیاز برداشت و روانه بازار داخلی شود.

وی تصریح کرد: هیچ مشکلی برای تأمین نیاز استان‌های مختلف کشور وجود ندارد و آماده بارگیری و انتقال محصول به استان‌های دیگر هستیم.

احمد پور بیان کرد: از کشاورزان می‌خواهیم از فروش محصول به دلالان خودداری کنند ضمن اینکه دستگاه‌های متولی نیز باید در این زمینه ورود کنند و از دلال بازی و افزایش غیرواقعی قیمت محصول جلوگیری کنند.

وی گفت: عرضه این محصول می‌تواند قیمت محصول برای مصرف کننده را متعادل کند.

کد مطلب 5677991

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